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20 metre boşluğa düştü! Yavru kediye itfaiye eli

’da 20 metrelik boşluğa düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.Düştüğü yerden yara almadan kurtarılan kedi doğaya bırakıldı. Çevredeki vatandaşlar,kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 19.12.2020 16:02 ABONE OL
20 metre boşluğa düştü! Yavru kediye itfaiye eli

Trabzon'da 20 metrelik boşluğa düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.Düştüğü yerden yara almadan kurtarılan kedi doğaya bırakıldı.Çevredeki vatandaşlar,kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Kalkınma Mahallesinde bir apartman ile kayalıkların arasındaki boşluktan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak itfaiyeye bilgi verdi. İhbar üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı İtfaiye ekipleri bölgeye geldi. Vinç yardımı ile 20 metrelik boşluğa inen İtfaiye ekipleri kediyi düştüğü boşluktan çıkardı.Boşluğa düşen kediyi kurtardıktan sonra yaralı olmadığı tespit eden ekipler daha sonra kediyi doğaya bıraktı. Kurtarma sonrası vatandaşlar itfaiye personellerine teşekkür etti.

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20 metre boşluğa düştü! Yavru kediye itfaiye eli
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