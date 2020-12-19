6 ton kaçak içki ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Polisleri, yılbaşı öncesi imal ettikleri sahte içkileri piyasaya sürmeye hazırlanan bir çeteyi 9 ilde düzenlenen operasyonla çökertti. Hakkında yakalama kararı bulunan 63 kişiden 51 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda metil alkolün damıtılmasıyla elde edilen 6 ton tersiyer bütil alkol ve 6 damıtma makinesi ile tüfek ve tabanca ele geçirildi.Çete üyelerinin İstanbul'da kurdukları bir tesiste dönüşüm yaptıkları ve sahte içkileri tüm Türkiye'ye dağıttıkları saptandı. Sahte içkilerin bazı büfeler ve restoranlar üzerinden piyasaya dağıtıldığı belirlendi. Bu operasyonlarla birlikte son 6 ayda ele geçirilen sahte içki miktarı 88 tona ulaştı.Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşadası ilçesinde 3 kişinin sahte alkolden zehirlenmesi üzerine soruşturma başlattı. Zehirlenen M.A., R.K. ile M.L.Ö. hastanede tedavi altına alındı.Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ise Yatağan İlçesi Köklük Mahallesi'nde bandrolsüz içki üretimi yaptığı tespit edilen bir şahsın evinde 550 litre sahte alkol ele geçirildi. A.Ö. isimli kişi gözaltına alındı.Bursa'da sahte alkol kullanarak zehirlendiği iddia edilen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Mehmet S. (62) ve Kenan Ç.'nin (56) körlük yaşadığı ve hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.