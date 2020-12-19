73 yaşındaki doktor koronavirüsü yendi

Hatay'da eşi ile birlikte Koronaviras'e yakalanan 73 yaşandaki doktar İzzettin Zan, Koronavirüs ile mücadelesini kazanarak eşi ile birlikte taburcu oldu. Hastane çıkışında vatandaşları uyaran Zan, virüsün kesinlikle dikkate alınması gerektiğini belirterek, maske mesafe ve hijyen uyarında bulundu.

Antakya'da özel bir hastane de Bevliye ve Uroloji uzmanı olarak görev yapan 73 yaşındaki doktor İzzettin Zan, eşi ile birlikte Koronavirüs'e yakalandı. Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma Hastanesinde eşi ile birlikte tedavi altına alınan doktor Zan, 10 günlük bir mücadelenin ardından Koronavirüs'ü eşi ile birlikte yendi. Hastaneden Koronavirüs'ü atlatan eşi ile birlikte taburcu olan Doktor Zan, yakınlarını sevince boğarken, vatandaşları Koronavirüs konusunda uyardı.

Hastane eşi ile birlikte çok zor günler geçirdiklerini anlatan Zan, vatandaşların virüsü dikkate alarak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uymaları konusunda uyararak, "Hastaneye yatırıldığım ilk günlerde oksijensiz bir saniye bile nefes alamadım. Hatta öldüğümü hissettiğim anlar bile oldu. Dolayısı ile sağlık hizmetlerinin bu kadar değerli olduğu bu günlerde meslektaşlarımla övünüyorum. Tedavimi başarıyla yapan meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra Koronavirüs'ü yenen doktor İzzettin Zan'ı meslektaşları hastaneden çiçeklerle uğurladı.