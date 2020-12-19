Ablam çocukları ve bizim için kendisini feda etti

Olay, 3 gün önce Çumra ilçesine bağlı Dineksaray Mahallesinde meydana geldi. Çiftçilik yapan Ali Rıza Yüzer, tartıştığı 3 çocuğunun annesi 6 aylık hamile Sadife Yüzer'i av tüfeği göğsünden vurarak öldürdü. Katil zanlısı koca daha sonra jandarmayı arayarak 'eşimi vurdum gelin beni alın' diyerek ihbarda bulundu. Ali Rıza Yüzer, olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından suç aleti tüfek ile birlikte gözaltına alındı.







Yüzer, çıkarıldığı mahkemece 'eşi kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. Çocukları 12 yaşındaki E.Y., 10 yaşındaki Ş.Y. ve 9 yaşındaki G.Y. de devlet korumasına alınarak yuvaya yerleştirildi. 2018 yılında Sadife Yüzer'in şikayeti üzerine Ali Rıza Yüzer hakkında 15 günlük koruyucu ve önleyici tedbir kararı uygulandığı öğrenilmişti.





Öldürülen Sadife Yüzer'in kardeşi Rıfat Yıldız (33), ablasının evlilik hayatı boyunca çok acı çektiğini söyledi. Yıldız yaşananları şu sözlerle anlattı: "Ablam babasının, kardeşlerinin başı belaya girmesin diye çektiği sıkıntıları saklardı.15 yıl boyunca hep sustu. Nasılsın dediğimizde, 'Bir şey yok. İyiyiz' derdi. Böyle olmadığını zaman geçtikçe öğrendik. Benim ablam 6 aylık hamileyken rahmetli oldu. Babamı kaybedeli 9 ay oldu. Biz daha bu acıyı atlatamazken başımıza böyle ağır bir olay geldi. 1,5 sene önce bazı olaylar oldu. Boşanma mevzuları vardı. 15 gün bize geldi. Biz tekrar geri gitmesini istemedik. Bu işin bitmesini istedik. Çünkü gidişat çok kötüydü.Ali Rıza'nın kardeşi eşi ile birlikte bize geldi. 'Size söz veriyorum. En ufak bir şey olursa kızınızı size getireceğiz. Size şeref sözü veriyorum' dedi. Bize söz verenlerin, 'Bu iş kötüye gidiyor' diyerek ablamı bize teslim etmelerini beklerdim. Olayları bizden sakladılar. Tüm ailelere söylüyorum. Özellikle boşanma derecesine gelenler hiçbir şeyi saklamasınlar. Geçimsizlik mi var, sıkıntılar mı var saklamasınlar. Ablam bizi korumak için acılara göz yumdu. İnşallah ablam son kadın cinayeti olur. Devletimizin buna yönelik önlem alacağına inanıyoruz. Başka ocaklar sönmesin. İdam gelmezse benim ablam gibi nice ablalar ölür. Evler yuvalar dağılır. Devletimiz ablamın ve doğmamış yeğenimin hakkını korusun" dedi.Ablasının son elbisesi olan kefenini kendisini aldığını belirten Yıldız, "Eşi izin vermediği için babamın mezarına bile gidemiyordu. Annemi arayıp, anne ben buradan okuyorum ama sen mezara gidince benim içinde oku derdi. Babamla ahrette kavuştular. Böyle olması mı lazımdı. Bizim ocağımıza ateş düştü. Başka ocaklara ateş düşmesin. Ne yemek yiyebiliyoruz ne de uyuyabiliyoruz. Bu bir rüya mı diyorum. Allah'ım bu bir rüya olsun diye dua ediyorum. Ablamın kefen parasını verdim. O kadar mutlu oldum ki. Ablamın son elbisesini aldım. Ablam kendisini feda etti. Ablamı öldürürken çocuklarım öksüz, yetim kalır diye hiç mi aklına gelmedi. Böyle bir şeyi insan olan yapabilir mi? Yeğenlerimizle görüştük. Onları yanımıza almak istiyoruz. Onlar ablamın bize emaneti. Ablam anneme çocuklarının üzerine günde 5-6 sefer örterim demiş. Şimdi onlar yuvada ne yapar. Onların üzerini kim örter. Biz yeğenlerim için elimizden geleni yapacağız. Bu kadın cinayetleri inşallah bizde son olur. Herkese de ders olur"diye konuştu.Ablasının geri gitmemesi için çok uğraştığını belirten Tevfik Yıldız (31) ise şöyle konuştu: "Bu acının tarifi yok. Ciğerimiz yanıyor. Ciğerimizi söktü aldı. Bacım dünya iyisi dünya güzeli bir melekti. 3 tane çocuğu için yuvam yıkılmasın diye yıllardır ona katlandı. Ben iyiyim, daha iyi olacağız diye diye bu çileleri çekti. O kadar sabretti. Sabrının sonu çocuklarının gözü önünde karnında 6 aylık yavrusuyla katledildi. Hepimizin anaları, bacıları var. Ablamın katili içeride nefes alırken ben burada nefes alamıyorum. Analarımıza, bacılarımıza bir şey olmasın. Daha fazla ciğerlerimiz yanmasın. Onlara içerde yatmak cennet. İdam edilsin. İki gündür gözümü kapattığımda ablamın çektiği acılar aklıma geliyor. İnşallah çocukları annelerini o halde görmemiştir diyorum. Kadın cinayetleri normalleşmeye başladı. Böyle olmasın. Bacılarımız ölmesin. Biz ailelerimiz, namusunuz, şerefimiz için yaşarız. Bunu yapan insan olamaz. Buna hayvan desem hayvanlara hakaret olur. Ne yaparsam yapayım acım dinmeyecek. Ali Rıza özellikle büyük çocuğuna ablama küfür, hakaret ettirirdi. 2018 yılında bacım bizim buraya geldi. Dayanamadı artık. Abla gitme artık, yeter çektiğin 3 tane yavrun var dedim. Çocukları okula giderken onları görmek için pencerenin önünde beklerdi. Ali Rıza 3-4 gün sonra buraya gelerek eve baskın yaptı. Ablama, babama küfür ederek içeri girdi. Birbirimize girdik. Karakolluk olduk. Ablama, devlet arkanda, biz arkandayız dedim. Sana kimse bir şey yapamaz. Gitme, kurtulamayacaksın bundan dedim. Bizim başımıza bir şey gelir diye ben gideceğim dedi. Yalvardım dinlemedi ve gitti. Çocukları için bizim için kendini feda etti. Ablamın yuvası yıkılmasın, mutlu olsunlar istedik. Başka ablalar ölmesin. Allah düşmanını başına bile böyle bir şey acı vermesin" ifadelerini kullandı.