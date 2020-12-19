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'da kuyu çöktü, 2 işçi toprak altında kaldı

'nın Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde su kuyusu açma çalışması sırasında yaşanan toprak kaymasında 2 işçi, kuyuya düşerek, toprak altında kaldı. Son dakika bilgisine göre, 2 işçiden biri sağ olarak kurtarıldı. Diğer işçinin çıkarılması için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 19.12.2020 17:55 Son Güncelleme: 19.12.2020 19:11 ABONE OL
Adana'da kuyu çöktü, 2 işçi toprak altında kaldı

Adana'da sera için su kuyusu açma çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Toprak altından ses geldiğini söyleyen CAN-KUR ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Son dakika bilgisine göre işçilerden biri sağ olarak kurtarıldı. Diğer işçinin çıkarılması için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. Sera sulamak için yapılan su kuyusu çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. O sırada kuyu içinde bulunan Mehmet Yalın ve Mehmet Köstekçi göçük altında kaldı.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri, 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kuyudaki toprağı çıkartma çalışmaları sürdüren itfaiye ekipleri bir taraftan da ses dinleme çalışması yapmaya başladı. Göçük altına kalan kişilerin yakınları acı haberi duyarak olay yerine gelip gözyaşlarına boğuldu. Toprak altından ses geldiğini söyleyen CAN-KUR ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

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Adana'da kuyu çöktü, 2 işçi toprak altında kaldı
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