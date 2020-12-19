Alacak kavgasında ortağına kurşun yağdırdı

Gaziantep'te bir çırçık fabrikasının ortakları arasında çıkan alacak tartışmasında Reşat Özberk, ortağı Abdurrahman Bölükbaşı'yı silahla vurarak öldürdü.Nizip Sanayi Caddesi'nde bulunan bir çırçır fabrikasının ortakları Reşat Özberk ve Abdurrahman Bölükbaşı arasında iddiaya göre alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özberk, ortağı Bölükbaşı'yı silahla vurarak öldürdü. Cinayet zanlısı Reşat Özberk, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Özberk'in ifadesinde, ortağıyla para konusunda anlaşamayınca aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın büyümesi üzerine ikisinin silahlarını çektiğini, açtığı ateş sonucu Bölükbaşı'nın devrilerek yere düştüğünü söylediği öğrenildi.