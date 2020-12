Anamur yaylalarında bulunan can dostlarını beslemek için tim kurdu!

Mersin'in Anamur ilçesinde Anamur Hayvanları Koruma Derneği üyeleri kendi aralarında kurdukları sokak hayvanlarını doyurma timleri kısa aralıklarla Anamur'un Toros dağları üzerinde kurulu yaylara giderek sahipsiz hayvanları doyuruyorlar.



Anamur Hayvanları Koruma Derneği ile birlikte hareket eden doğaseverlerden oluşan bir grup, timlerle birlikte kuru mama, restoranlardan alınan yiyecek atıkları ve fırınlardan alınan ekmekleri ve onlarca paket makarna pişirerek yanlarında götüren ekipler Anamur'un 80 ile 100 kilometre uzaklıkta bulunan Kaş, Abanoz, Akpınar ve Halkalı yaylalarında bulunan can dostlarını kış sonuna kadar yalnız bırakmayacaklarını belirtiyorlar.



Sahipsiz hayvanları elleriyle besleyen hayvan severler, can dostlarını beslerken bir taraftan da onlara özel ilgi göstererek dakikalarca sevip, oyun oynuyorlar.



Anamur Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Zeynep Güngörmüş Menevşe, "Yaz mevsiminde insan yoğunluğu nedeniyle sahipsiz can dostları çöplerden karınlarını doyuruluyorlar. Kent merkezine göre Toroslarda mevsim daha sert geçiyor, gönüllü arkadaşlarımızla aç kalan can dostlarımızı kendi imkanlarımızla aldığımız yiyeceklerle doyurmaya çalışıyor, kartonlardan ve ağaç dallarından derme çatma barınaklar yapıyoruz. Hafta sonları yaylaları dolaşıp sokak hayvanlarının karnını doyurup, annesiz kalan yavruları derneğimize getirerek süt anne buluyoruz. Yaralıları da tedavi ettiriyoruz.Bizim vatandaşlardan ricamız söz konusu yaylalara pikniğe gidenlerin, yanlarında bir iki ekmek fazla alarak can dostlarının karınlarını doyurmaları. Unutmayalım ki, onlar da bizim gibi bir candır" diye konuştu.