Bayrampaşa'da yangın, 1 ölü

Bayrampaşa'da 3 katlı binanın 1'inci katında meydana gelen yangında bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Ortamahalle Kale Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 1'inci katında 01.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Ekipler, dairede yaptıkları incelemede Salih Demir'in cesediyle karşılaştı. Yangın sırasında dairede bir kişinin daha olduğu ve onun vatandaşlar tarafından çıkarıldığı öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri dairede inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Salih Demir'in cansız bedeni morga kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.