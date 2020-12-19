Beren'den sağlıkçılara mektup!

İlkokul 1'inci sınıf öğrencisi Beren Ercan, anneannesi ve dedesinin KOVID-19 tedavisini yapan doktor ve sağlık personeline mektupla teşekkür etti.

Okulda verilen ödev olarak COVID-19 testi pozitif çıkan anneannesi ve dedesinin tedavisinin gerçekleştirildiği SANKO Üniversitesi Hastanesi doktorlarına mektup yazan Ercan, "Değerli Sağlık Çalışanları, dünyayı saran COVID-19 salgınında en çok sizler yoruldunuz. Anneanneme ve dedeme hastanede çok iyi baktınız" ifadelerine yer verdi. "Hastanede bizler için çok fedakârlık yaptınız. Kimi zaman ailenizi görmediniz, emekleriniz için teşekkür ederim" diye yazan Ercan, mektubuna kalp, sağlık çantası ve Türk Bayrağı çizimi de yaptı.

Mektubunu hastanede tedavi gördüğü sırada dedesi Hüseyin Güzel'e götürmesi için annesine veren Beren, dedesinin vefatı sonrasında mektubun yine de doktorlara götürülmesini istedi.

Anne Sibel Ercan, kızının arzusunu yerine getirmek için mektubu, hastane yönetimine ulaştırdı. Beren'in mektubu, anneannesi Mine Güzel ve dedesi Hüseyin Güzel'in tedavisini üstlenen doktor ve sağlık personeli başta olmak üzere, hastanede duygulu anlar yaşanmasına neden oldu. Hastane yönetimi Beren'in duygu dolu mektubuna şu yanıtı gönderdi: "KOVID-19 salgınının hepimize zor günler yaşattığı bu dönemde, duygu dolu mektubunuz bizlere büyük moral oldu. Sizler, geleceğimizsiniz. Düşünceleriniz bu nedenle çok önemli. Sağlık çalışanı olarak yaptıklarımızın bilinmesi, verdiğimiz hizmete anlam katıyor. Mektubun için çok teşekkür ediyor, sana ve ailene sağlık dolu günler diliyoruz