Bugün marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler ve bakkallar sokağa çıkma yasağında saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

ürkiye'de Koronavirüs (kovid-19) salgınına tedbir olarak bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Dün akşam 21.00'da başlayan ve 56 saat boyunca devam edecek yasak sonrası marketlere giderek ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar bugün marketler ve bakkallar açık mı, saat kaça kadar açık sorusun yanıt aramaya başladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelge ile bu sorular netlik kazandı. 19-20 Aralık BİM, A101, ŞOK Migros marketler ve bakkallar bugün açık mı, saat kaça kadar açık?

BUGÜN BAKKALLAR VE MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan son genelgeye göre bakkallar ve marketlerin hafta sonu çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Koronavirüs (kovid-19) salgınına önlem olarak uygulanan yasak gününde bakkallar ve marketlerin yolunu tutacak kişiler öncelikle çalışma saatlerine göz atmak istiyor.