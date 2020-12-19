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Bugün ? , A101, , Migros marketler ve bakkallar sokağa çıkma yasağında saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığı’nın geçtiğimiz haftalarda yayınladığı sokağa çıkma yasağı genelgesi ile marketlerin ve bakkalların çalışma saatlerinde değişikliğe gidilmişti. Dün akşam 21.00’da başlayan ve 56 saat sürecek olan sokağa çıkma yasağının ardından bugün sorusu yine akıllara geldi. , A101, , Migros marketler başta olmak üzere marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık gibi soruların ayrıntılı cevabını İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge ile öğrenebilirsiniz. 19-20 Aralık BİM, A101, ŞOK Migros marketler ve bakkallar saat kaça kadar açık?

Giriş Tarihi: 19.12.2020 14:16 ABONE OL
Bugün marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler ve bakkallar sokağa çıkma yasağında saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

ürkiye'de Koronavirüs (kovid-19) salgınına tedbir olarak bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Dün akşam 21.00'da başlayan ve 56 saat boyunca devam edecek yasak sonrası marketlere giderek ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar bugün marketler ve , saat kaça kadar açık sorusun yanıt aramaya başladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelge ile bu sorular netlik kazandı. 19-20 Aralık , A101, Migros marketler ve bakkallar bugün açık mı, saat kaça kadar açık?

BUGÜN BAKKALLAR VE MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan son genelgeye göre bakkallar ve marketlerin hafta sonu çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Koronavirüs (kovid-19) salgınına önlem olarak uygulanan yasak gününde bakkallar ve marketlerin yolunu tutacak kişiler öncelikle çalışma saatlerine göz atmak istiyor.

Bugün marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler ve bakkallar sokağa çıkma yasağında saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Sokağa çıkma yasağında bakkallar ve marketler açık olacak ancak belirlenen süre zarfında hizmet verecekler.

Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Bugün marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler ve bakkallar sokağa çıkma yasağında saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Bugün marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler ve bakkallar sokağa çıkma yasağında saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Ekmek satışına ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu işyerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.).

Bugün marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler ve bakkallar sokağa çıkma yasağında saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Bugün marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler ve bakkallar sokağa çıkma yasağında saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

Bugün marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler ve bakkallar sokağa çıkma yasağında saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.

Bugün marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler ve bakkallar sokağa çıkma yasağında saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

ECZANELER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında - Yeni Kısıtlama ve Tedbirler Genelgesinde yer alan Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde şu ibare yer almaktadır.

Bugün marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler ve bakkallar sokağa çıkma yasağında saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek suretiyle;

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler.

Bu bağlamda sokağa çıkma yasaklarında eczaneler hizmet vermeye devam etmektedir.

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Bugün marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler ve bakkallar sokağa çıkma yasağında saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?
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