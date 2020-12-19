İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında 18 Aralık Cuma saat 21.00'dan başlamak üzere 21 Aralık Pazartesi sabah saat 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayacak şekilde olan kısıtlama ile birlikte toplu taşıma ulaşım araçlarının kullanıma açık olup olmadığı da yasaktan muaf olan vatandaşların araştırdığı konular arasında yerini alıyor. Peki; bugün otobüsler çalışıyor mu, toplu taşıma var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında metrobüs, metro, otobüs var mı, çalışıyor mu?
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul genelinde bu hafta sonu 18 Aralık Cuma gecesi 21.00'den başlamak üzere 21 Aralık Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Bu çerçevede hafta sonu sefer tarifelerimizde aşağıdaki şekilde güncelleme yapılmıştır.
Cumartesi ve Pazar günü geçerli olmak üzere;
Aşağıda listelenen hatlarımız 06.00-24.00 saatleri arasında 15 dakika sefer sıklığı ile hizmet verecektir. 21 Aralık Pazartesi itibari ile daha önce yayınlandığı şekilde kısıtlama kurallarına uygun olarak hafta içi işletmesi yapılacaktır.
Hafta sonu 15 dakika aralıklarla sefer yapılacak hatlar:
M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman
M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir
M4 Kadıköy-Tavşantepe
M5 Üsküdar-Çekmeköy
M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey
T1 Kabataş-Bağcılar
T4 Topkapı-Mescid-i Selam
Aşağıda listelenen hatlarımız ise Cumartesi ve Pazar günü işletme yapmayacaktır. 21 Aralık Pazartesi saat 06.00 itibari ile ise daha önce yayınlandığı şekilde seferler gerçekleştirilecektir.
M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro,
F1 Taksim-Kabataş füniküler,
T3 Kadıköy-Moda tramvay,
TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,
TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarımızda işletme yapılmayacaktır. Vatandaşlarımız kapalı hatlarımız ile aynı güzergahlar üzerinde hizmet veren İETT araçlarını kullanabilirler.
Kısıtlama süresince zorunlu görevleri nedeni ile metro ve tramvayları kullanacak vatandaşlarımız için 2 gün boyunca her gün 1.468 işletme ve teknik çalışanımız görevleri başında ve İstanbul'a hizmet vermeye devam edecektir.
En kısa zamanda, İstanbul'un tadını çıkartacağımız, sağlıklı hafta sonlarına kavuşmamız dileklerimizle.
OTOBÜS SEFER SAATLERİ
İETT'den otobüs saatleriyle ilgili daha önce yapılan açıklamada bilgiler verilmişti. Bu hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında da aynı saatlerin geçerli olması ön görülüyor. İşte, yapılan o açıklama;
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hafta sonunda İETT toplam 3 bin 200 araçla 28 bin sefer düzenleyecek. Metrobüs hattında da gün içinde 3 dakikada 1, gece 10 dakikada 1 sefer yapılacak.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde İETT'ye bağlı tüm toplu taşıma araçları kendi hatlarında hizmet vermeye devam edecek. Her bir hatta mümkün olan en az sefer aralığı ile çalışılacak. Hastane bölgelerine ek seferler düzenlenecek. Cumartesi ve Pazar günlerinin her birinde bin 600 araç ile 14 bin sefer yapacak. Ayrıca filoda yedek araçlar bekletilerek yoğunluk yaşanan noktalara kaydırılacak anında müdahale edilecek.
Metrobüs hattında hafta içi sabah 05.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında yoğun saatlerde 17 saniyede 1 sefer düzenleniyor. Hafta sonu kısıtlaması nedeniyle seferler azalacağı için, şoförlerin bir kısmı hafta içi yoğun saatlerde çalıştırılacak. Bu şekilde günlük normal sefer sayısından ortalama yüzde 5 daha fazla sefer yapılması planlanıyor.
Hafta sonu kısıtlama boyunca sabah 06.00 ile 22.00 arasında 34G hattında 3 dakikada 1, 34BZ hattında 10 dakikada bir sefer düzenlenecek. Saat 22.00 ile 06.00 arasında ise 10 dakikada 1 sefer düzenlenecek. Ayrıca hatta yedek araçlar bekletilerek anlık yoğunluklara müdahale edilecek.