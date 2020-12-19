İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında 18 Aralık Cuma saat 21.00'dan başlamak üzere 21 Aralık Pazartesi sabah saat 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayacak şekilde olan kısıtlama ile birlikte toplu taşıma ulaşım araçlarının kullanıma açık olup olmadığı da yasaktan muaf olan vatandaşların araştırdığı konular arasında yerini alıyor. Peki; bugün otobüsler çalışıyor mu, toplu taşıma var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında metrobüs, metro, otobüs var mı, çalışıyor mu?

HAFTA SONU BUGÜN TOPLU TAŞIMA VAR MI, ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul genelinde bu hafta sonu 18 Aralık Cuma gecesi 21.00'den başlamak üzere 21 Aralık Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Bu çerçevede hafta sonu sefer tarifelerimizde aşağıdaki şekilde güncelleme yapılmıştır.



Cumartesi ve Pazar günü geçerli olmak üzere;



Aşağıda listelenen hatlarımız 06.00-24.00 saatleri arasında 15 dakika sefer sıklığı ile hizmet verecektir. 21 Aralık Pazartesi itibari ile daha önce yayınlandığı şekilde kısıtlama kurallarına uygun olarak hafta içi işletmesi yapılacaktır.