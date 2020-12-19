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Çılgın sonuçları açıklanıyor! 19 Aralık Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama

Bugünkü Çılgın Sayısl Loto Çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. 89 milyon TL’yi aşan büyük ikramiye bugün sahibini bulabilecek mi? Bu başlık altında, 19 Aralık 2020 Cumartesi tarihli Çılgın çekiliş sonuçları, bilet sorgulama ekranı ve canlı yayın sayfası yer almaktadır. Sayısal Loto çekilişi Online idaresinde canlı yayında yapılacaktır. İşte, Sayısal Loto çekilişi ile ilgili şans oyunu tutkunlarının tüm merak ettiği detaylar...

Giriş Tarihi: 19.12.2020 18:09 ABONE OL
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 19 Aralık Cumartesi Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama

Sisal Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu bu akşam yapılacak olan canlı çekiliş ile gerçekleştirilecek ve 89 milyon TL'lik devreden büyük ikramiyenin sahibi için kazandıran numaralar belirlenecek. Sayısal Oyunlar, Milli Piyango Online adresi üzerinden yayınlanıyor. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli olduğu anda bu başlık altından bilet sorgulama ekranına ulaşabilir, Sayısal Loto çekiliş sonuçları canlı yayın sayfasına erişebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI | 19 ARALIK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Bu akşam 21.45'da gerçekleşecek çekilişin sonuçları araştırılıyor. Haftanın üç günü gerçekleşmekte olan çekilişte 88 milyonu aşan büyük ikramiyenin sahibi olabilmek için hayal kuran ve bilet dolduran vatandaşlar kazanan rakamları öğrenmek istiyor…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayılsal Loto oyununda bu akşamki çekiliş saat 21.45'te yapılacak. Canlı yayında gerçekleşecek çekiliş sonuçları burada olacak!

Önceki çekilişin sonuçları:

13 49 62 69 79 89 56

Milli Piyango İdaresi (önceki hafta) 9 Aralık Sayısal Loto sonuçları: 9 - 53 - 62 - 90 - 27 - 13 + 24 (JOKER)
Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

KURALLAR

Çılgın , 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca satış bayilerinden Çılgın kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 19 Aralık Cumartesi Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama
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