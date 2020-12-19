Çocukları hediyeleri ile sevindirdiler

İyilik Hareketi Platformu, kent merkezine 50 km uzaklıkta olan Dulkadiroğlu ilçesi Baydemirli Başpınar İlkokulu'ndaki öğrencilerle buluştu. Yaklaşık bir yıldır Anadolu'dan Balkanlara yüzün üzerinde köye ve binlerce çocuğa ulaşarak onlara çeşitli hediyeler vererek mutlu etmeye çalışan İyilik Hareketi Platformu, Baydemirlili çocukların davetine duyarsız kalmayarak bölgeye ulaştı.

Dört büyük takımın ve Avrupa kulüplerinin orijinal kulüp formaları, atkı, bere, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye malzemeleri ve test kitaplarını, Baydemirli Başpınar İlkokulu önünde toplanan ilk ve ortaokul çocuklarına dağıtan Kasım Alper Özdemir, çocukların hayallerini dinleyerek onlara şiirler de okuttu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Şair Özdemir, "İyilik Hareketi olarak amacımız Anadolu'dan Balkanlara kadar çocuklarımızın yüzünde tebessüme vesile olmaktır. Böyle güzel bir köyde iyiliği paylaşmak ve evlatlarımızın yüreğine dokunmak beni ziyadesiyle mutlu etti. İyilik Hareketi gönüllüsü kardeşimiz Cuma Nacar'ın davetiyle yolum ülkemizin mihenk taşı şehirlerinden bir tarih ve kültür şehri Kahramanmaraş'a düştü.

Sadece dondurması değil bu şehrin misafirperverliği de çok güzel. Sütçü İmam'ın şehrinde, yedi güzel adamın şehrinde olmak bir edebiyatçı olarak mükemmel bir duygu" dedi.