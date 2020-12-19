Diyarbakır’da tarihi eser operasyonu

Diyarbakır'da jandarma tarafından yapılan operasyonda, 1001 adet Osmanlı, Abbasi ve Zengi dönemine ait bronz sikke ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Diyarbakır İli Çınar İlçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 500 bin TL karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi. Şüpheliler, Çınar ilçesinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.

Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada; 1001 adet Osmanlı, Abbasi ve Zengi dönemine ait bronz sikke ele geçirildi. Olayla ilgili olarak, ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilmiş, yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir."