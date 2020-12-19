Dört günde 107 adrese karantina!

Adıyaman'da, korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla 4 günde 107 adres karantinaya alındı.



Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan tespitler neticesinde 107 adreste, 10 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi.



Konuyla ilgili olarak Adıyaman valiliğinden yapılan açıklamada; "1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23, 27 ve 72. maddelerine göre, Valimiz Sayın Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır. Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma, salgının bulaşım ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Bu kapsamda 107 adreste, belirtilen tarihten itibaren 10 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanması kararlaştırılmıştır. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtildiği çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, kurumlar tarafından gerekli tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır"