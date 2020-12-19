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'nde : açıklarında, 'ye 155 km uzaklıkta deprem meydana geldi - son depremler

'nde meydana geldi. Gelen son dakika haberine göre yerin 15 kilometre altında, 4.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin merkez üssü Ege Denizi olarak açıklanırken, 'ın Khalkidiki çevresinde depremin hafif olarak hissedildiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 19.12.2020 18:47 Son Güncelleme: 19.12.2020 18:58 ABONE OL
Ege Denizi'nde deprem: Yunanistan açıklarında, Çanakkale'ye 155 km uzaklıkta deprem meydana geldi - son depremler

Ege Denizi'nde son günlerde peş peşe meydana gelen 4.0 ve üzeri depremlere bir yenisi daha eklendi. Bugün 17 sularında yaşanan depremin ardından AFAD deprem ile ilgili verileri paylaştı. Depremin derinliği 15.35 kilometre olarak açıkanırken, Yunanistan'da bazı bölgelerin depremi hissetiği rapor edildi. Depreme Türkiye'nin en yakın bölgesi Gökçeada, Çanakkale olarak açıklandı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Ege Denizi'nde meydana gelen depremin verileri şöyle:

Büyüklük : 4.0 (Mw) Yer : Ege Denizi, 19.96 km.Khalkidiki (Yunanistan), 155.72 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih-Saat : 19.12.2020, 17:13:31 TSİ
Enlem : 39.7570 N
Boylam : 23.9071 E
Derinlik : 15.35 km

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Ege Denizi'nde deprem: Yunanistan açıklarında, Çanakkale'ye 155 km uzaklıkta deprem meydana geldi - son depremler
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