Son dakika haberi: Erciyes Kayak Merkezi’ne sezonun ilk charter seferi Ukrayna’dan!

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak sezonunun açılmasının ardından Ukrayna'dan charter sefer ile 200 kişilik yabancı turist kafilesi Kayseri'ye geldi.
200 KİŞİLİK İLK TURİST KAFİLESİ GELDİ
Dünya standartlarındaki pistleri, son teknoloji donanımları, sağlam altyapısı ve ulaşım imkânları ile uluslararası bir konumuna gelen Erciyes Dağı, güvenli kayak merkezi sertifikasını alınca yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Bu haftadan itibaren başlayan charter seferleri ile Erciyes'e Ukrayna'dan 200 kişilik ilk turist kafilesi geldi.
Erciyes Dağı'nda dünyada eşi benzeri olmayan özelliklerin olduğunu kaydeden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Erciyes Kayak Merkezi'ne 193 yıldır faaliyetlerini sürdüren ve global çapta en yetkin uluslararası kuruluş olan Bureau Veritas tarafından güvenli kayak merkezi (Safe Ski Resort) sertifikası verildi.
Erciyes, dünyada bu belgeyi alan ilk ve tek kayak merkezi oldu. Erciyes bizim gururumuz. Kayak sezonumuzu açtık. Yurt dışından misafirlerimizi bekliyor olacağız. Bu hafta Ukrayna'dan 200 kişilik kafilemiz geldi. Şehrimize, hoş geldiniz diyorum.
Türkiye'nin en iyi kayak merkezinde pandemi tedbirleri kapsamında güzel bir tatil geçirip mutlu bir şekilde ayrılmalarını ve gittikleri yerlerde de şehrimizi tanıtmalarını diliyorum. Bundan sonrada her hafta sezon boyunca Rusya, Ukrayna, Polonya charter tarifeli seferler devam edecek" diye konuştu. Ukrayna Havayolları'na ait uçakla Erkilet Havalimanı'na inen turist kafilesi, Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşarak, otellerine yerleşti.