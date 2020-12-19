Son dakika haberi: Erciyes Kayak Merkezi’ne sezonun ilk charter seferi Ukrayna’dan!

Türkiye'nin en iyi kayak merkezinde pandemi tedbirleri kapsamında güzel bir tatil geçirip mutlu bir şekilde ayrılmalarını ve gittikleri yerlerde de şehrimizi tanıtmalarını diliyorum. Bundan sonrada her hafta sezon boyunca Rusya, Ukrayna, Polonya charter tarifeli seferler devam edecek" diye konuştu. Ukrayna Havayolları'na ait uçakla Erkilet Havalimanı'na inen turist kafilesi, Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşarak, otellerine yerleşti.