Erdemir’den Ereğli Kaymakamlığı’nın eğitim projesine destek

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli Kaymakamlığı'nın Ereğli'de uzaktan eğitime erişemeyen dezavantajlı öğrenciler için düzenlediği kampanyaya Ereğli Demir Çelik Fabrikaları TAŞ destek verdi.

Covid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitime devam eden çocukların bu zor süreçte eğitimlerinin kesintiye uğramaması için Erdemir'in katkısıyla, 230 öğrenci için tablet temin edildi. Ayrıca Erdemir, ilçedeki 20 köy okulunun "TSE Okulum Temiz" belgesi alabilmesi için eksikliklerinin giderilmesi için de katkı sağladı.

Ereğli Demir Çelik Fabrikaları TAŞ, ülke ekonomisine değer yaratırken, bulunduğu bölgenin toplumsal yaşamının zenginleşmesinde de aktif rol oynuyor, iş süreçlerinin bir parçası olarak değerlendirdiği toplumsal gelişime ve eğitime yönelik katkı faaliyetlerine devam ediyor.

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Covid-19 salgını nedeniyle evinde bilgisayarı olmayan ve uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilere yönelik destek çağrısına Erdemir de katkı sağladı. Erdemir'in katkılarıyla, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere, 230 tablet temin edildi.

Projeye destek verenler, Kdz. Ereğli Kaymakamlığı tarafından 16 Aralık Çarşamba günü düzenlenen törende bir araya geldi. Kdz. Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi'nde pandemi koşullarına uygun şekilde gerçekleştirilen törende Kdz Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy projeye destek verenlere teşekkür etti.

Törende okul müdürlerine öğrencilere iletilmek üzere tablet dağıtımı da gerçekleştirildi.

EREĞLİ'DEKİ KÖY OKULLARINA 'OKULUM TEMİZ' PROJESİ İÇİN DESTEK OLDU

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü' şartlarını yerine getirmesinden dolayı "Okulum Temiz Belgesi" veriliyor.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ Ereğli'deki köy okullarında bu eksikliklerin giderilmesi, yüz yüze eğitime geçildiğinde öğrencilerin uygun hijyen koşullarında eğitim alabilmeleri için katkıda bulundu. Erdemir'in desteğiyle 20 köy okulunda "TSE Okulum Temiz" belgesi için gerekli hazırlıklar tamamlandı.