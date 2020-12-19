Evlat dehşeti

Iğdır'da, 12 Aralık günü devriye gezen jandarma, Yaycı köyü yakınlarında terk edilmiş bir araç buldu. İncelemede, aracın Taşlıca köyünde yaşayan 10 çocuk babası İbrahim Cantemur'a (50) ait olduğunu belirlendi. Ailesinin Cantemur'a ulaşamadıklarını söylemesi üzerine eğitimli köpeklerle arama yapan jandarma ve AFAD, kayıp adamın cesedini, Taşlıca köyü yakınlarındaki bir mağarada gömülü olarak buldu.Çelişkili ifadeler üzerine gözaltına alınan İbrahim Cantemur'un çocuklarından Emrah, Ferdi, Metin ve Özcan Cantemur, cinayeti itiraf etti. Zanlılardan Özcan Cantemur, "Babam anneme kızınca tartıştık. Av tüfeğini almak için eve girdi. Bulamayınca, bana ve kardeşim Emrah'a saldırdı. Emrah, babamın telefonunu saklayınca, 'Sizi öldüreceğim. Siz kimsiniz? Ben annemi-babamı evden kovdum, sizi de kovacağım' diyerek ağza alınmayacak küfürler, edip, tehditler savurdu. Daha sonra da ahıra gitti. Ben de kardeşlerime ve anneme bir şey yapar diye sakinleştirmek amacıyla ahıra gittim. Ahırda babamla aramızda arbede yaşandı. Hepimizi ölümle tehdit edince, 'Sen bizim paralarımızı başka kadınlar ile yiyorsun' dedim. 'Sen bana karışamazsın' deyince, ahırda elektrik tamiri yaptığı için yerde kabloyu boğazına dolayıp boğdum. Daha sonra kardeşlerim Metin ve Emrah geldi. Akşam olunca, 3'ümüz birlikte, cesedi bir torbaya koyup, sürükleyerek, evimize 300 metre mesafedeki mağaraya götürüp gömdük" dedi. Zanlı 3 kardeş tutuklandı.