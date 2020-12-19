Genç eğitimci koronavirüse yenik düştü

Hatay'da eğitim camiası Koronavirüs'e ilk kurbanını verdi. İskenderun ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Dervişe Şirin yakalandığı koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti.

İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet içi Bölüm Şefi Dervişe Şirin, koronavirüsle mücadelesini kaybetti. Görevi sırasında yakalandığı koronavirüsle yaklaşık 2 haftadır mücadele eden Şirin, İskenderun Devlet Hastanesi'nin yoğun bakımında tedavi görüyordu. Yapılan tüm tıbbi müdahalelere cevap vermeyen Bölüm Şefi Dervişe Şirin, koronavirüse yenik düştü. Cenazesi memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine götürülen Şirin, akşam üzeri ilçe mezarlığında toprağa verilecek.