Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Gölcük müftüsü koronaya yenildi

Gölcük müftüsü koronaya yenildi

Gölcük İlçe Müftüsü olarak görev yapan (64),  3 hafta önce yakalandığı koronavirüs nedeniyle, tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 20.12.2020 02:11 ABONE OL
Gölcük müftüsü koronaya yenildi

Diyanet İşleri, Başkanlığı bünyesinde 35 yıldır görev yapan ve uzun süre Kocaeli İl Müftü Yardımcılığı görevinde bulunduktan sonra Gölcük İlçe Müftülüğüne atanan evli ve 6 çocuk babası İlyas Öztel(64), 3 hafta önce rahatsızlandı. Yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkan ve durumu ağırlaşınca İzmit'de bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınan Öztel, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Öztel'in cenazesinin memleketi olan Trabzon'a gönderilerek orada toprağa verileceği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gölcük müftüsü koronaya yenildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA