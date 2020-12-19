Hafta sonu bugün fırınlar açık mı? Sokağa çıkma yasağında fırınlar saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu yasaklar sürecinde yasaktan muaf olan meslek grupları, şahıs ve kurumlar var. Çalışma saatleri en çok merak edilen işletmeler arasında fırınlar yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda yayımlanan genelgede açık ve kapalı olacak işletmeler belirlendi. Peki, yarın, yani hafta sonu sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı, çalışıyor mu?

BUGÜN FIRINLAR AÇIK MI, KAPALI MI? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA HAFTA SONU FIRINLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAPANACAK?

56 saat sürecek olan sokağa çıkma yasağı sürecinde vatandaşların fırınlardan ekmek alabileceği İçişleri Bakanlığı genelgesi ile duyurulmuştu. Yayımlanan son genelgede; kısıtlama saatlerinden muaf olarak hizmet verebilecek işyerleri ve çalışma saatleri yer alırken fırınlar saat kaçta açılacak ve kapanacak sorularına ilişkin yanıt da verilmiş oldu…