Hamile eşini önce dövdü ardından gasp etti! Cani kocaya 25 yıl istendi

İstanbul'da hamile eşini öldüresiye döverek kapının önüne koyan koca birde eşine ait ziynet eşyaları gasp edince tutuklanarak cezaevine gönderildi. 19 yaşındaki Rayyan M., ile 26 yaşındaki Abdullah M., evliydi. İstanbul Fatih'te ikamet eden genç çift geçtiğimiz günlerde tartışmaya başladı. Hamile olan genç kadın eşinin şiddetine maruz kalırken birde eziyete uğradı. Genç adam darp ettiği hamile eşinin ziynet eşyalarını da gasp edip çaresiz kadını evden kovdu.Polis merkezine sığınarak yardım isteyen Rayyan M., eşinin kendisini önce darp edip ardından da yağmaladığını ileri sürerek şikayetçi oldu. Mağdur kadının ihbarı üzerine gözaltına alınan cani koca emniyette verdiği ifadesinde sadece tartıştıklarını darp olayın gerçekleşmediğini iddian etti. Hastanede tedavi altına alınan genç kadının ise birinci dereceden kırıklar ve çeşitli yaralanma izleri mevcuttu.Adli Tıp Raporu sonrası ifadesinde suçtan kurtulmaya çalıştığı iddia edilen genç adam tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili dava açıldı. Hazırlanan iddianamede 19 yaşındaki hamile kadının eşi tarafından eziyete maruz kalıp tehdit edildiği, ziynet eşyalarının ise eşi tarafından gece vakti gasp edildiği anlatıldı. Genç koca hakkında 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Cani koca ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.