Hastanedeki anneye pankartlı destek: Dobarlan canım anam bıragma gendini"

Ankara'da özel bir hastanede tedavi gören annesinin yanına koronavirüs tehlikesi nedeniyle gidemeyen üniversite öğrencisi Melike Yağmur Şentürk, moral desteği vermek için arayış içine girdi. Yaşadıkları Uşak'tan ablasıyla şehre gelen genç kız annelerine bu zor dönemde yanında olduklarını hissettirmek için ilginç bir yöntem buldu. Melike Yağmur, annelerine mesajlarını bir pankartla duyurmaya karar verdi. Ve hazırladığı pankartı beyin tümörü ameliyatı geçiren annesinin kaldığı özel hastanenin önüne giderek açtı.

"Dobarlan bıragma gendini canım anam" diyen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Melike Yağmur Şentürk "Annem yakın zamanda koronavirüs atlattı. Daha sonra beyin tümörü teşhisiyle yine hastaneye yatırıldı. Çarşamba günü başarılı bir ameliyatı oldu. Koronavirüs tehlikesi nedeniyle hastaneye almayınca ablamla aklımıza bu geldi. Arkadaşlarımı da yanıma aldım. Annemin kaldığı hastanenin önüne geldim. Bu pankartı açınca hastane çalışanları da doktorlar da çok şaşırdı. Annem ve babam ise çok duygulandı" dedi.

Şentürk "İstanbul Türkçesiyle konuşmak tabiki hoş güzel. Ama bu pankarttaki dil biraz daha samimiyeti yakalıyor gibi sanki" diye konuştu.

Genç kız, annesinin ve babasının hastanenin penceresinden bahçede açtıkları pankartı görüp el salladığını söyledi. Annesinin kendilerine gönderdiği videoda ise, "Kızlar çok harikasınız ama sizi tam göremiyorum" dediği görüldü.

Hazırlanan sürpriz sosyal medyada da yankı buldu. Pankartlı mesaj vatandaşları gülümsetti.