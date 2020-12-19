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Hastanedeki yangında hayatını kaybetmişti, yarın toprağa verilecek

’te özel bir hastanenin servisinde yaşanan oksijen tüpü patlama sonrası hayatını kaybeden, 9 hastadan biri olan 64 yaşındaki 'ün cenazesi yarın memleketinde toprağa verilecek.

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Giriş Tarihi: 19.12.2020 21:19 ABONE OL
Hastanedeki yangında hayatını kaybetmişti, yarın toprağa verilecek

Covit-19 yoğun bakım servisinde hayatını kaybeden hastalar arasında yer alan Kahramanmaraşlı Naciye Ulukütük'ün Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde ailesine teslim edilecek.
Naciye Ulukütük'ün cenazesinin memleketi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yarın toprağa verilmesi bekleniyor.
Ulukütük'ün hafta başında yakalandığı koronavirüsten dolayı yaşadığı oksijen sorunu dolayısıyla yoğun bakım ünitesine alınarak oksijen destek ünitesine bağlandığı öğrenildi.

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Hastanedeki yangında hayatını kaybetmişti, yarın toprağa verilecek
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