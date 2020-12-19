Her şey Alp için! Arkadaşları Alp için seferber oldu

Antalya'da hayalindeki üniversiteye kayıt yaptırdığı gün akut lösemi hastası olduğu ortaya çıkan 19 yaşındaki Alp Erduran'a uygun kemik iliği bulunması için arkadaşları internet üzerinden tüm dünyada kampanya başlattı. 4'üncü kez kemoterapi alan ve doktorların 5'inci kemoterapiyi kaldıramaz dediği Alp için son umut uygun ilik nakli.

EN MUTLU GÜNLERİNDE ORTAYA ÇIKTI

Antalya'da Yasemin-Atilla Erduran çiftinin biricik oğulları Alp Erduran bütün okullarını başarı ile bitirdi. Çevresinde herkesin yardımına koştuğu için arkadaşları tarafından da çok sevilen Alp, geçen yıl liseyi başarı ile bitirerek, idealindeki 9 Eylül Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü son 2 yıl Amerika değişimli bölümü kazandı. Alp bu sevincini ailesiyle ve arkadaşları ile doyasıya paylaştı. Hayalindeki üniversiteye kaydını yaptırdığı günün akşamında ise sol tarafındaki ağrı nedeni ile gittiği hastanede akut lösemi olduğunu öğrendi.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Erduran ailesi hayatlarındaki en mutlu günlerinde aldıkları bu kötü haberle yıkıldı. Canlarından çok sevdikleri oğullarının tedavisi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Talasemi Merkezi'nde tedavisine başlandı. 3 kez kemoterapi alan Alp hastalığı yenemedi. 17 Aralık tarihinde 4'üncü kez kemoterapi tedavisine başladı. Doktorlar aileye Alp'e başka kemoterapi tedavisi uygulamanın riskli olduğunu vücudunun kaldırmayacağını söyledi. Tek çarenin uygun kemik iliği nakli olduğunu aileye iletti.

ARKADAŞLARI KAMPANYA BAŞLATTI

Gelişmelerin ardından Alp Erduran'ın arkadaşları internet Alp'e uygun kemik iliğinin bulunması için başta Türkiye olmak üzere sosyal medya üzerinden tüm dünyada kampanya başlattı. Bu süreç içerisinde Alp ailesini yanında özellikle arkadaşlarından çok büyük destek gördü. 10 arkadaşı saçlarını kazıtarak ona destek verdi. Sosyal medyada inanılmaz bir akımla büyüdü şu anda yurdun dört bir yanında ve Almanya, Meksika, İngiltere ve Kıbrıs'tan Alp için insanlar destek veriyor. Alp'in en yakın arkadaşlarından Arda Cemal Kaya, sosyal medya üzerinden dünyada erişemedikleri nokta kalmadığını ümitle uygun kemik iliğinin bulunmasını beklediklerini söyledi. Ak arkadaşlarına uygun kemik iliğinin bulunması için canla başla çalışmaya devam edeceklerin kaydetti.

KAN GRUBU ŞART DEĞİL

Baba Atilla Erduran ise dünyada kemik iliği nakli için alıcı ve vericinin kan grubunun aynı olması gerekmediğini söyledi. Farklı kan grubu olan kişiler arasında da nakil yapılabileceğini de belirten baba Erduran, "Ülkemizde TÜRKÖK 18 ile 50 yaş arasında, en az 50 kilo ağırlığındaki her sağlıklı kişiyi kök hücre vericisi olarak kabul etmektedir. Gönüllü kemik iliği/kök hücre verici adaylarının bulaşıcı hastalık, bağışıklık sistemi hastalıklarına ve enfeksiyon hastalıklarına sahip olmaması yeterli. Bunun için öncelikle verici (donör) adaylarından kan örnekleri alınarak incelenir. Eğer herhangi bir hastalık saptanmazsa doku tipi belirlenir ve bilgileriniz kemik iliği bankasına aktarılır" diye konuştu.