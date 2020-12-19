HES kodu nasıl alınır? 2020 SMS ve e devlet ile Hayat Eve Sığar HES kodu alma işlemleri

Coronavirüs pandemi sürecinde hes kodu nasıl alınır sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır hale geldi. Salgınla mücadele devam ederken cadde, sokak, pazarlar dahil olmak üzere tüm kalabalık yerlerde geçerli olan bu kod sayesinde vakaların belirlenmesine yardımcı oluyor. SMS ve e-Devlet sisteminden alınabilen Hayat Eve Sığar kodu ile kişinin bulunduğu konumun risk durumu gözlemleniyor. Peki HES kodu nasıl alınır? SMS ve e devlet ile Hayat Eve Sığar HES kodu alma işlemleri...

HES KODU NASIL ALINIR? HES KODU ALMA İŞLEMİ

Koronavirüs sebebiyle ilk aşamada sınavlar ve şehirler arası ulaşımda zorunlu kılınan hes kodu hayatın birçok alanında zorunlu kılındı. HES kodu almak için TC. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 3 yol var. E-devlet, Hayat Eve Sığar uygulaması ve SMS ile kod almanız mümkün.

İşte hed kodu alma işlemleri...