Horoz için arabasını teklif eden adam konuştu: Bayılmasına âşık oldum

Denizli'de 20 saniye öttükten sonra düşüp bayılan 'Bahtiyar' isimli Horoz, sosyal medyadaki görüntüleriyle büyük ilgi gördü.

Bahtiyar için 25 bin lira değerindeki otomobilini teklif eden servis şoförü Ahmet Şimşek (46), "Okan'ın evine gidip, kendi gözlerimle öterken ve bayılırken seyrettim. Bayılması çok hoşuma gitti. Hayran kaldım. Aşık oldum. Daha önce böyle bir Horozu hiç görmemiştim. Hem diğer Horozlara göre çok daha uzun süre ötüyor ve sonunda bayılıyor. Eğer Okan teklifimi kabul etseydi cebimden arabamın anahtarını çıkartıp verecektim. Köyde büyüdüm, hayvanları çok seviyorum. Eğer Okan Horozunu bana satsaydı, Bizimkiler dizisindeki Katil tiplemesiyle tanınan Aykut Oray gibi koltuğumun altına alıp gezdirirdim" dedi.

Horozunu 1 milyon lira verseler dahi satmayacağını söyleyen tekstil işçisi Okan Gökbudak (28) ise "Dedem geçmişte bayılan bir Horozun olduğundan söz etmişti. O Horoz 30-40 yıl önce yaşamış. Ben şu ana kadar benim Horozum gibi bayılan başka bir Horoz ne Denizli'de ne de başka bir şehirde duymadım. O yüzden çok değerli. Horozumla yatıp Horozumla kalkıyorum. Alarm kurmuyorum. Sabah 6'da odada beni uyandırıyor. Çalmasınlar diye işyerime götürüyorum. Birlikte işe gidiyoruz. Arabama binip geziyoruz. Hiç yanımdan ayırmıyorum. Hayatım onunla geçiyor" dedi.