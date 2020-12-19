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'İğne canımı yaktı' bahanesiyle sağlık çalışanını dövdü!

’da tedavi amaçlı iğne yapılırken canı acıdığı gerekçesiyle tartıştığı sağlık çalışanını silahla zoruyla dışarı çıkarıp dövdü.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Giriş Tarihi: 19.12.2020 11:04 ABONE OL
'İğne canımı yaktı' bahanesiyle sağlık çalışanını dövdü!

Ankara'da tedavi amaçlı iğne yapılırken canı acıdığı gerekçesiyle tartıştığı sağlık çalışanını silahla zoruyla dışarı çıkarıp dövdü.

Ankara Altındağ ilçesindeki özel bir hastaneye rahatsızlığı nedeniyle başvuran Gazi Y.'ye, tedavi amaçlı iğne uygulandı. Gazi Y., iğneyi yapan hemşireye canı yandığı gerekçesiyle tepki göstererek, "Nasıl iğne yapıyorsunuz, hayvana vurur gibi iğne yapıyorsunuz" dedi. Hastanede görevli acil tıp teknisyeni Y.F.Ü., araya girerek ilacın özelliğinden dolayı yakıcı etkisinin olduğunu söyledi. Gazi Y., "Sen ne karışıyorsun?" diyerek Y.F.Ü.'ye de tepki gösterdi. Tartışma ve kısa süreli arbedenin ardından Gazi Y. hastaneden ayrıldı.

Gazi Y., yaklaşık 15 dakika sonra hastaneye akrabası Can Y. ile tekrar geldi. Gazi Y. ve Can Y., içeriye girip Y.F.Ü.'yü silah zoruyla dışarıya çıkardı. İki kişi, hastanenin önünde sağlık görevlisini dövmeye başladı. Y.F.Ü., aldığı darbelerle yere düştü. Bu sırada diğer sağlık görevlileri dışarıya çıkarak iki saldırgana tepki gösterdi. Gazi Y. ve Can Y., sağlık çalışanlarına da silah doğrultup tehdit ederek, uzaklaştı.

Aldığı darbeler nedeniyle hafif yaralanan Y.F.Ü., doktor raporu alarak, şikayette bulundu. Diğer sağlık çalışanlarının da şikayetçi olduğu Gazi Y. ve Can Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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'İğne canımı yaktı' bahanesiyle sağlık çalışanını dövdü!
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