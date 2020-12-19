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İki kez koronayı yendi görevine geri döndü

Giriş Tarihi: 19.12.2020 ABONE OL
İki kez koronayı yendi görevine geri döndü
Kovid-19 hastalarını iyileştirmek için gece gündüz canla başla çalışan sağlık görevlileri, aşırı yıpranmalarına karşın virüsü yenmek için çabalıyor. Özellikle giydikleri tulumlarla hastalara bakan hemşireler, içeriden sırılsıklam ıslanmış halde çıksalar da bir kişi daha kurtarabilmek için mücadele veriyor. Mersin Toros Devlet Hastanesi Kovid Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Ferdi Kovan (39), "2 kez virüse yakalandım. İlk Kovid-19'u atlattıktan sonra hemen göreve döndüm. Çalışmaya başladıktan 10 gün sonra tekrar yakalandım. Halen görevime devam ediyorum. Görevden kaçınma söz konusu değil" dedi.
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İki kez koronayı yendi görevine geri döndü
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