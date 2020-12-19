İl Sağlık Müdürü'nden ürküten sözler! Yoğun bakım yüzde 95 dolu! entübeler artıyor





İlimizde son günlerde vaka sayıları biraz azaldı, fakat önemli olan bunun yoğun bakıma ve hastane yatışlarına yansımasıdır. Henüz o yansımaları göremedik. Şu anda yoğun bakımlarımız aynı seviyede olarak yüzde 90-95 oranında doluluk gösteriyor. Ayrıca Entübe vakalarımız oldukça fazla durumda. Bunlar bizim içimizi sızlatıyor. Kurallara ve tedbirlere uyulması sonucunda İnşallah tekrar vakalar yukarıya doğru tırmanış göstermez" dedi.