İl Sağlık Müdürü'nden ürküten sözler! Yoğun bakım yüzde 95 dolu! entübeler artıyor

Trabzon'da son günlerde Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu kısıtlamaları vaka sayılarında belli oran düşüşü sağladığını belirten Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, hastanelerimizdeki yoğun bakımlarda doluluk oranının yüzde 90-95'lerde, entübe vakalarının oldukça fazla olduğunu söyledi.Usta," Korona virüs vakalarında düşme olması bir rehavet anlamına gelmemeli" dedi.
"İÇİMİZ SIZLIYOR"
Tüm Türkiye'de uygulanan hafta sonu kısıtlamalarının vakalarda belli bir oranda düşmeyi sağladığını belirten Trabzon İl Sağlık müdürü Dr. Hakan Usta, "Ancak vaka sayılarının düşmesi, rehavete kapılma anlamına gelmemeli. Bizler aynı azimle çalışmalarımızı sürdürürken, halkımız da aynı duyarlılıkla kendini korumasını, maskesini, mesafesini uygun şekilde uygulamasını bekliyoruz.
İlimizde son günlerde vaka sayıları biraz azaldı, fakat önemli olan bunun yoğun bakıma ve hastane yatışlarına yansımasıdır. Henüz o yansımaları göremedik. Şu anda yoğun bakımlarımız aynı seviyede olarak yüzde 90-95 oranında doluluk gösteriyor. Ayrıca Entübe vakalarımız oldukça fazla durumda. Bunlar bizim içimizi sızlatıyor. Kurallara ve tedbirlere uyulması sonucunda İnşallah tekrar vakalar yukarıya doğru tırmanış göstermez" dedi.
"VAKA ARTIŞI AMBULANSLARDA AKSAMA YAŞATIYOR"
Trabzon'da son dönmelerde yaşanan artışlar dolayısıyla ambulanslarda aksamalar yaşandığına ifade eden Dr. Usta, "Zaman zaman 112 hizmetlerimizde aksamalara varıncaya kadar vakalardaki sayılarda artış görebiliyoruz.
Zaman zaman Filyasyon ekiplerimizin de vakalara yetişmesinde sıkıntılar yaşadığı oldu. Bu bağlamda hem 112 hizmetleri hem hastane hizmetleri hem filyasyon hizmetleri hepsinin aynı oranda gücünü yürütmeye çalışıyoruz. Ancak halkımızın da duyarlılıkla yanımızda olmasını bekliyoruz" dedi