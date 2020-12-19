Irak sınırında zeytin hasadı başladı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 250 Dönüm üzerine kurulan ve Irak sınırında yer alan zeytin bahçesinde hasatlar başladı.

Silopi ilçesine bağlı Özgen köyünde Serdar Soysal tarafından 250 dönüm arazide devlet desteği ile kurulan Zeytin bahçesinde hasat dönemine geçildi.



Corona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen işçiler sabah erken saatlerde tarlanın yolunu tutarak zeytin toplamaya başladı. Maske ve mesafe kuralını ihlal etmeden tırmık, zeytin silkeleme makinesi çalışan işçiler yere düşen zeytinleri toplayarak paketlemesini gerçekleştiriyor. 30 işçinin ekmek kapısı haline gelen zeytin tarlası sayesinde işçiler batıya göçmek etmek yerine kendi köylerinde çalışarak istihdam ediliyor.





Zeytin hasadında çalışan Batman Üniversitesi öğrencisi Erzan Aytış zeytin hasadının başlaması ile beraber çalışmaya başladıklarını söyledi Erzan Ayrış ;"Buraya çalışmak için gelmişiz. Biz evde boş oturmaktansa buraya ailemize bir katkı olmak için destek olmak için gelip çalışıyoruz. Ben çocuk gelişimi okuyorum. Üniversite okuyorum. Yani okulda yok şuanda evde durmaktansa gelip çalışmayı tercih ederim" dedi.



Şehir dışında çalışan işçilerden Özlem Kaya kendi memleketinden çalışmaktan oldukça memnun olduğunu söyledi Özlem kaya " Zeytinin hasadının başlaması ile beraber bende bu işe başladım. Bu işten çok memnunum. Allah onlardan razı olsun" dedi.



İşçilerden Meryem Akar, "çadırlarımızı seriyoruz. Zeytinleri silkeliyoruz. Yere düşenleri çuvala koyuyoruz. Sonra işte biz batıda çalışacağımıza gidip kendi köyümüzde kendi katkılarımızı sağlıyoruz. Ailemize destek oluyoruz. Kendi köyümüzde çalışıyoruz" dedi.



Bir başka işçi Fatma Kevser ise "Gidip batıda çalışacağımıza kendi memleketimizde çalışsak daha iyi olur. Başkalarının gelip işimizi yapacağına biz kendimiz yapıyoruz. Burada sosyal mesafemizi koruyarak hijyenimize dikkat ederek açık havada çalışıyoruz" dedi.



Tarlanın sahibi Serdar Soysal devletin desteği ile 250 dönüm arazide Ayvalık ve Gemlik olmak üzere iki çeşit zeytin yetiştirdiklerini söyledi. Soysal; "burada yaklaşık olarak 30 kişiyi istihdam ediyoruz. Topladığımız ürünleri Gaziantep'teki fabrikalarda işliyoruz. Zeytinyağı ve sofralık olmak üzere. Bu yıl rekoltede biraz düşüklük gösteriyor. Bakalım sonucu tam olarak ne çıkacak bilmiyoruz. Yaklaşık ağaç başına 15 kilo ürün almayı planlıyoruz" dedi.