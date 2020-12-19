İstanbul elektrik kesintisi listesi 19 Aralık Cumartesi: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'un her iki yakasında bulunan çeşitli ilçelerde 19 Aralık 2020 Cumartesi günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi duyuruldu. BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından günlük olarak açıklanan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik sağlanamayacak. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ve AYEDAŞ ile 19 Aralık İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi listesi...

BEDAŞ İSTANBUL AVRUPA YAKASI VE ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ 19 ARALIK 2020

Arnavutköy Elektrik Kesintisi

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 19/12/2020 09:00:00 - 19/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Avcılar Elektrik Kesintisi

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah SARIGÜL sk bölgelerinde 19/12/2020 10:00:00 - 19/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar Elektrik Kesintisi

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2661., 2662., TAŞOCAĞI YOLU sk bölgelerinde 19/12/2020 09:00:00 - 19/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 974., 975., BİRLİK sk bölgelerinde 19/12/2020 09:00:00 - 19/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Başakşehir Elektrik Kesintisi

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAMLAR mah ZEYTİNLİBAHÇE sk bölgelerinde 19/12/2020 09:00:00 - 19/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çatalca Elektrik Kesintisi

İSTANBUL ÇATALCA ilce -BAŞAK mah sk bölgelerinde 19/12/2020 09:00:00 - 19/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt Elektrik Kesintisi

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3030., 3034., 3038., 3090., 3093., 3095., AKÇABURGAZ, HADIMKÖY YOLU sk / OSMANGAZİ mah 3127., 3133. sk bölgelerinde 19/12/2020 00:30:00 - 19/12/2020 09:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Eyüpsultan Elektrik Kesintisi

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.HAYAT, AYIŞIĞI, KOZA, TEVFİK EFENDİ, ZÜMRÜT, ÇINAR sk / MİTHATPAŞA mah ABDULHAMİT HAN, BAL sk bölgelerinde 19/12/2020 16:30:00 - 19/12/2020 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa Elektrik Kesintisi

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah MARTIKUŞU, RAHMET, ÇUKURTARLA sk / SARIGÖL mah MARMARA, ODABAŞI, ZİYADE sk bölgelerinde 19/12/2020 09:00:00 - 19/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır

Güngören Elektrik Kesintisi

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah DEĞİRMEN, KALE, OZAN, ÖZBORAN sk bölgelerinde 19/12/2020 13:00:00 - 19/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Küçükçekmece Elektrik Kesintisi

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah HALKALI sk / TEVFİKBEY mah HALKALI sk bölgelerinde 19/12/2020 09:00:00 - 19/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Silivri Elektrik Kesintisi

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -BÜYÜK KILIÇLI mah sk / SEYMEN mah sk bölgelerinde 19/12/2020 09:30:00 - 19/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Şişli Elektrik Kesintisi

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah BİRAHANE sk bölgelerinde 19/12/2020 09:00:00 - 19/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA