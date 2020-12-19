‘İstanbul mozaiği’ dökülüyor

Duvar mozaiklerinin seçkin örnekleri arasında gösterilen, İstanbul Manifaturacılar Çarşısı'nda (İMÇ) bulunan ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu imzalı İstanbul mozaiğinin bakımsızlıktan döküldüğü ortaya çıktı. Sosyal medyada mozaiğin gün geçtikçe yerlerinden düştüğünü belgeleyen fotoğraflar paylaşan Ahmed Raci isimli kullanıcı, eserin sadece bir bölümünde son beş ayda 12 parça mozaiğin daha duvardan düştüğünü belirtti. İMÇ'de çalışan esnaf ise eserin önemli olduğuna vurgu yaparak bir an önce bakıma alınması gerektiğini belirtti.Çarşısı esnafından Ahmet Eren, "Birçok üniversite öğrencisi gelip inceliyor. Arkadaşlar gelip bunun hakkında ders veriyorlar. Ama maalesef bakımsızlıktan dolayı mozaikler dökülmüş durumda" dedi. Yine esnaf Abdullah Şahin, "Bedri Rahmi'nin eseri olduğundan bile haberi olmayan var. Çok bakımsız kaldı burası" şeklinde konuştu.Gelişmeler üzerine açıklama yapan İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, "İMÇ'nin özel mülkiyette olması nedeniyle bu eserlerin bakımı, korunması ve sorumluluğu mülkiyet sahibinde. Eğer İMÇ yönetimi destek talep ederse biz bu eserlerin geleceğe sağlıklı şekilde aktarılması için gerekli sorumluluğu alırız" açıklamasında bulundu.