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'de yasakları delenlere 27.6 milyon lira ceza!

'de son 18 gün içinde saat sokağa çıkma yasağını delen 9 bin 47 kişi oldu. Polis bu kişilere toplam 27.6 milyon lira ceza kesti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 19.12.2020 11:56 ABONE OL
İzmir'de yasakları delenlere 27.6 milyon lira ceza!

İzmir'de son 18 gün içinde saat sokağa çıkma yasağını delen 9 bin 47 kişi oldu. Polis bu kişilere toplam 27.6 milyon lira ceza kesti.

İzmir'de 1-19 Aralık tarihleri arasında 21.00 ile 05.00 saatleri arasında polis ekipleri çeşitli noktalarda denetimler yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 21 kişiye adli işlem uygulayan ekipler, 9 bin 26 kişiye ise idari işlem uyguladı. İzmir'de yapılan denetimlerde, kısıtlamaya uymayanlara toplam 27 milyon 686 bin 818 lira ceza kesildi. Günde ortalama 500 kişinin sokağa çıkma yasağını deldiği belirlendi.

3 ayda 39 bin kişi kurallara uymadı

İzmir'de yapılan maske ve sosyal mesafe denetimlerinde ise 12 Eylül'den bugüne kadar yaklaşık 3 aylık sürede maske takmadıkları için toplam 32 bin 710 kişiye, sosyal mesafeye uymadıkları için de toplam 7 bin 30 kişiye işlem yapıldı.
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İzmir'de yasakları delenlere 27.6 milyon lira ceza!
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