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Jandarma geçit vermedi!

Aıdyaman İl Jandarma komutanlığına bağlı devriye ekipleri tarafından kolluk devriye faaliyetleri esnasında durdurulan şüpheli araçtan 198 Karton faturasız ve bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Giriş Tarihi: 19.12.2020 16:05 ABONE OL
Jandarma geçit vermedi!
Aıdyaman İl Jandarma komutanlığına bağlı devriye ekipleri tarafından kolluk devriye faaliyetleri esnasında durdurulan şüpheli araçtan 198 Karton faturasız ve bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Konuyla ilgili Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada; "Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18 Aralık 2020 günü Adıyaman Besni İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde icra edilen önleyici kolluk devriye faaliyeti esnasında, 1 şüpheli şahsın kullanmış olduğu araç durdurulmuş, araçta yapılan kontroller neticesinde; faturasız ve bandrolsüz olduğu tespit edilen 198 karton makaron ele geçirilmiştir. Ele geçirilen faturasız ve bandrolsüz makaronlar muhafaza altına alınmıştır.

Şüpheli ile ilgili adli işlemler yetkili makamlar kontrolünde devam etmektedir
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Jandarma geçit vermedi!
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