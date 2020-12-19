Trabzon'daki kayıp kız olayında flaş gelişme!

Trabzon'da dün kaybolan ve haber alınamayan genç kızın ailesi polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri 17 yaşındaki genç kızın fotoğrafıyla birlikte arama çalışmalarına başladı.Polis ekipleri uygulama noktasında şüphelendikleri aracı durdurarak arama yaptı.

Kayıp kız araçta yorganın içerinde bulundu. Araç sürücüsü 19 yaşındaki Mehmet A,gözaltına alındı.17 yaşındaki P.Y isimli genç kız polis tarafından ailesine teslim edildi.Genç kız Emniyetteki ifadesinde, "Kendi rızam ile arkadaşınım arabasıyla geziyorduk. Kaçırma olayı yok. Seviyorum onu"dedi.



Edinilen bilgiye göre, Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde dün 16 yaşındaki P.Y. isimli genç kızdan ailesi haber alamadı. Bunu üzerine ailesi polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri kayıp genç kızın fotoğrafını alarak arama çalışmalarına başladı. Ekipler genç kızın nerelere gidebileceğini konusunda ailesinden bilgi alarak arama çalışmalarını genişletti.

İlçede tüm polis ekiplerine kayıp kızın fotoğrafı gönderildi. Beşikdüzü yol kontrol noktasında uygulama yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, genç kız yorganın içerisinde gizlenmiş şekilde bulundu. Vakfıkebir ilçe emniyetinde ifadesi alınan genç kız ailesine teslim edildi. Genç kızı alıkoyan ve hürriyetinden yoksun bırakılması suçundan araçta bulunan Mehmet A. (19) adlı şahıs gözaltına alındı. Mehmet A.'nın emniyetteki sorgusu sürüyor.

Emniyet müdürlüğünde ifadesi alınan 17 yaşındaki P.A isimli genç kız,ifadesinde,"Sevdiğim kişiyle arabayla geziyorduk. Kaçmadık. Kendi rızamla onunla gezdim. Arabada üşümüştüm. Battaniyeye sarılarak uyuyordum. Sonra eve geri dönecektik"dediği öğrenildi. Genç kızla aracıyla gezen 19 yaşındaki Mehmet A. ise emniyette verdiği ifadede, "Arkadaşımla beraber arabamla geziyorduk.Onu kaçırma diye bir düşüncem olmadı. O da kendi rızasıyla benimle gezmeye dolaşmaya geldi. Kimseyi kaçırmadım" dediği öğrenildi.