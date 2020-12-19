Kına Gecesi Şarkıları - 2020 Kınada Çalmak İçin En Güzel Yerli Yabancı Şarkılar Müzikler

Evlenme teklifi, söz ve nişan derken evlilikten bir adım öncesi kına gecesidir. Geçmişten günümüze kadar gelen ve hala devam eden kına geceleri her çiftin ortak hayalidir. Düğün öncesinde tüm sevdikleri ile unutulmaz bir gece yaşamak ve o anları ölümsüzleştirmek isteyenler kına gecesi şarkıları listesine de mutlaka göz atmaktadır. Kınada çalmak için yerli ve yabancı şarkılar, müzikler seçerek önceden bu özel güne hazırlanmak isteyenler doğru yerdeler. Kına gecelerinde en çok çalınan şarkılar ve müziklere bu başlık altında yer verdik. 2020 En güzel kına gecesi şarkıları ve müzikleri için ayrıntıları inceleyiniz.

KINA GECESİ ŞARKILARI 2020

Kına geceleri düğünün bir adım öncesi olarak tabir edilmektedir. Bu gecede şarkılar eşliğinde oyunlar oynanır, halaylar çekilir, danslar edilir. Gelin ve damat düğünden önce tüm sevenleri ile birlikte güzel bir geçirir. Kına gecesinin olmazsa olmazı ise çalınan şarkılardır.

Bazı şarkılar vardır ki sanki kına geceleri için söylenmiştir. İşte o şarkılara ve kına gecelerinde çalınan en popüler müziklere burada yer verdik.

KINADA ÇALMAK İÇİN YERLİ VE YABANCI ŞARKILAR

Yüksek Yüksek Tepelere – Zara

Kınayı Getir Aney - Mihriban

Ya El Yelil - Mezdeke

Sultanım - Levent Yüksel

Evlenmeliyiz - Hadise

Hayatı Tebih Yapmışım Sallıyorum - Hüseyin Kağıt

Yanıyorum Hele - Kubat

Damat Halayı - Serdar Erbaşı

Resmen Aşığım - Nil Karaibrahimgil

Evli, Mutlu, Çocuklu - Demet Akalın

Vay Halime - Candan Erçetin

İzmir'in Kızları - Sezen Aksu

Ben Annemi İsterim - Sezen Aksu

Rengarenk - Sertab Erener

Şinanay - Sezen Aksu

Seni Yerler - Sezen Aksu

Onu Alma Beni Al - Sezen Aksu

Kaçın Kurası - Sezen Aksu

Kınamı Yoğurdular

KINADA TESTİ KIRMA ŞARKILARI

Kına gecelerinde testi kırmakta günümüzde adet haline gelmiştir. Damat bir sandalyeye oturur ve gelin bir şarkı eşliğinde damatın etrafında döndükten sonra testiyi önüne atarak kırar. İşte o anlarda çalabileceğiniz müzikler şöyle;

Kına Gecesi – Yeşim Salkım

Kır Testiyi Gelin - Emirhan Çalışkan

Oy Atlıya Atlıya - Züleyha

Aynalı Körük - Feryal Öney

Eklemedir Koca Konak - Zara