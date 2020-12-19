Kına Gecesi Şarkıları - 2020 Kınada Çalmak İçin En Güzel Yerli Yabancı Şarkılar Müzikler

Evlenme teklifi, söz ve nişan derken evlilikten bir adım öncesi kına gecesidir. Geçmişten günümüze kadar gelen ve hala devam eden kına geceleri her çiftin ortak hayalidir. Düğün öncesinde tüm sevdikleri ile unutulmaz bir gece yaşamak ve o anları ölümsüzleştirmek isteyenler kına gecesi şarkıları listesine de mutlaka göz atmaktadır. Kınada çalmak için yerli ve yabancı şarkılar, müzikler seçerek önceden bu özel güne hazırlanmak isteyenler doğru yerdeler. Kına gecelerinde en çok çalınan şarkılar ve müziklere bu başlık altında yer verdik. 2020 En güzel kına gecesi şarkıları ve müzikleri için ayrıntıları inceleyiniz.
KINA GECESİ ŞARKILARI 2020
Kına geceleri düğünün bir adım öncesi olarak tabir edilmektedir. Bu gecede şarkılar eşliğinde oyunlar oynanır, halaylar çekilir, danslar edilir. Gelin ve damat düğünden önce tüm sevenleri ile birlikte güzel bir geçirir. Kına gecesinin olmazsa olmazı ise çalınan şarkılardır.
Bazı şarkılar vardır ki sanki kına geceleri için söylenmiştir. İşte o şarkılara ve kına gecelerinde çalınan en popüler müziklere burada yer verdik.
KINADA ÇALMAK İÇİN YERLİ VE YABANCI ŞARKILAR
Yüksek Yüksek Tepelere – Zara
Kınayı Getir Aney - Mihriban
Ya El Yelil - Mezdeke
Sultanım - Levent Yüksel
Evlenmeliyiz - Hadise
Hayatı Tebih Yapmışım Sallıyorum - Hüseyin Kağıt
Yanıyorum Hele - Kubat
Damat Halayı - Serdar Erbaşı
Resmen Aşığım - Nil Karaibrahimgil
Evli, Mutlu, Çocuklu - Demet Akalın
Vay Halime - Candan Erçetin
İzmir'in Kızları - Sezen Aksu
Ben Annemi İsterim - Sezen Aksu
Rengarenk - Sertab Erener
Şinanay - Sezen Aksu
Seni Yerler - Sezen Aksu
Onu Alma Beni Al - Sezen Aksu
Kaçın Kurası - Sezen Aksu
Kınamı Yoğurdular
KINADA TESTİ KIRMA ŞARKILARI
Kına gecelerinde testi kırmakta günümüzde adet haline gelmiştir. Damat bir sandalyeye oturur ve gelin bir şarkı eşliğinde damatın etrafında döndükten sonra testiyi önüne atarak kırar. İşte o anlarda çalabileceğiniz müzikler şöyle;
Kına Gecesi – Yeşim Salkım
Kır Testiyi Gelin - Emirhan Çalışkan
Oy Atlıya Atlıya - Züleyha
Aynalı Körük - Feryal Öney
Eklemedir Koca Konak - Zara