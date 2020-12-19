Kışın aç ve susuz alan eşeklere sahip çıktılar

Mardin'in Midyat İlçe Belediyesi ve Midyat Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği işbirliğiyle ilçede soğuk nedeniyle perişan halde olan ve başıboş dolaşan sahipsiz eşekleri toplayarak geçici bir barınakta koruma altına aldı.



İlçenin kırsal mahallelerinde (köylerde), yazın yük taşımakta kullanılan eşekler, kış aylarında yem ve barınak masrafından kurtulmak isteyen sahipleri tarafından doğaya terk ediliyor. Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü kentte başıboş bırakılan onlarca eşek, şehirler arası yollarda ve boş arazilerde yiyecek arayarak karınlarını doyurmaya çalışırken, dondurucu soğukla da mücadele ediyor. Kışın çetin geçtiği kentte sahipsiz bırakılan çoğu eşek, soğuk havada arazilerde yiyecek ararken, bazıları açlıktan, donarak ya da kurt ve köpeklerin saldırısına uğrayarak telef oluyor.



Midyat Belediyesi ve Midyat Hayvanları Koruma Derneği işbirliği yapak sokağa terk edilen ve sahibi bilinmeyen 40 eşeği barınakta korumaya aldı. Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin tarafından yapılan bağış ile hayvanlar için 6 ton saman ve yemlik alındı. Barınak adeta havyanlar için bir huzurevi görevini üstlenirken 4 gönüllü tarafından her gün barınaktaki eşeklere yemleri ve suları veriliyor, altları temizleniyor. ayrıca günde birkaç saat dışarı çıkarılıp hava almaları sağlanıyor.



Midyat Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Zeynel Abidin Erdem, "Dört tane gönüllü arkadaşımız var. Midyat Belediyesi'nin bize verdiği samanı, sağ olsun Midyat Belediye Başkanımız bize saman hediye etti, arpa hediye etti. 6 ton samanı aldık buraya yerleştirdik. Eşekleri de buraya getirdik. Şuan biz onları besleyip, kışın soğuktan koruyoruz. Yazın çalıştırılıp kışın sakağa salınan eşeklerimizi topladık beldelerden, köylerden, sokaklardan. 40'a yakın eşeğimiz oldu. Şuan samanı arpayı veriyoruz, suyunu veriyoruz. Biz burada besliyoruz. Kış boyu burada besleyeceğiz yazın da gelip hayvanlara ev bulabilirsek bu hayvanları teslim edeceğiz. İsteyen köylüye bir şekilde teslim edeceğiz. gelecek kışa sokağa salmayacak şekilde. Kimlikleri teslim alınacak, belgeleri teslim alınacak ve verilecek kendilerine. Gönül verdik sokaktaki bütün hayvanlara. Sadece eşek değil, bunun içinde köpeği var, kedisi var, bakıma ihtiyaç duyulan hayvanlarımız var, yani yaralı hayvanlarımız var. Gerekirse tedavilerini de yapmaya hazırız, yapıyoruz" dedi.



Eşeklere gönüllü bakıcılık yapan Abdullah Akyüz de, "40 taneye yakın eşeğimiz var. Belediye başkanımız yardımcı oldu, saman da verdi, hediye etti bizlere. Biz Allah için bakıyoruz. yazın bizim köylüler, arkadaşlar çalıştırıyorlar, bırakıyorlar kışın. Bu hayvanlar dışarı da kalıyor, yağmur altında kalıyor, kar altında kalıyor. Kimi köpek ısırıp kimi araba çarpar. bizde Allah için onlara bakıyoruz. Sabahleyin gelip yemini veriyoruz, suyunu da bırakıyoruz. Akşama doğru aynı şekilde bırakıyoruz. Öğlenleri gelip bırakıyoruz iki saat hava alsınlar diye." dedi.