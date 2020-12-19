Kızıl Şahin “HAYDİ” İhbarıyla tedavi altına alındı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şubesi ekipleri, HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) isimli mobil uygulama üzerinden aldığı ihbarlarla hayvanlara karşı işlenen suçlara anında müdahale etmeye başlarken, vatandaşları da bilgilendiriyor. Haydi uygulamasına gelen ihbar ile yaralı bir Kızıl Şahin kurtarılarak tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri göreve başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla kurulan birim, çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçecek ve farkındalığı artıracak. Ekipler özellikle kötü davranılan, işkence gören, aç ve susuz bırakılan hayvanları yeniden sahiplendirmek ve koruma altına almak için el koyma işlemi yaparak ilgili kurum ve kuruluşlara teslim edecek.





HAYVAN HAKLARI İÇİN TEK DOKUNUŞ YETER



Şırnak'ta park, bahçe ve sokaklarda vatandaşları bilgilendiren Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisleri, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce geliştirilen HAYDİ mobil uygulamasını anlatıyor. Cep telefonuna indirilen HAYDİ uygulaması aracılığıyla ya da 112 acil çağrı merkezine gelen ihbarları değerlendiren ekipler, hayvanlara karşı işlenen suçlara karşı anında müdahaleye başladı. Uygulama hakkında kentin işlek cadde ve duraklarına bilgilendirici afişler asıldı. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polislerinin ekip araçları da özel olarak dizayn edilerek arka bölümlerine hayvanlar için kafes ve teçhizat konuldu.



Şırnak merkezde bir vatandaş tarafından doğada 2 kanadı kırık halde bulunan Kızıl Şahin HAYDİ uygulaması ile Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şubesi ekiplerine bildirildi. Ekipler gelen ihbar üzerine yaralı Kızıl Şahin'i bulunduğu yerden alarak tedavi altına aldı.



Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şubesi ekipleri tarafından ilk kontrolünün yapılmasından sonra Şırnak Üniversitesi'ndeki Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Merkezi'nde tedavi altına alındı. Burada Veteriner Hekim Şerif Tadik tarafından yapılan muayenede 2 kanadında kırık olduğu tespit edildi.



Yaklaşık 1 ay sürecek olan tedavi ve rehabilitasyon sonrasında Kızıl Şahin doğaya bırakılacak.



Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Büro Amirliği Polis Memuru Cihangir Bahadırlıoğlu; "Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan Çevre, Doğa ve hayvanları Koruma Büro amirliği olarak Şırnak ilinde bugün HAYDİ uygulaması üzerinden gelen ihbar üzerine olay yerine gittik. Olay yerinde Kızıl Şahin olarak adlandırdığımız yaban hayvanın müdahalesinin yapılması üzerine Şırnak Üniversitesi Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirdik. Buradaki süreci bir ay sürecek. 1 aylık süre içerisinde iyileştikten sonra doğaya salınacaktır" dedi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Bahadırlıoğlu; "Sokakta gördüğünüz yaralı, herhangi bir şiddete maruz kalmış hayvanları HAYDİ uygulaması üzerinden bize bildirerek ihbarlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bizde bunlara en iyi en hızlı şekilde tedavilerini gerçekleştirerek, gerekli ve adli işlemlerini başlatacağız" dedi.



Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Büro Amirliği'nde görevli Polis Memurları Cihangir Bahadırlıoğlu ile Erkan Altun, sokak hayvanlarına da düzenli olarak mama dağıtıyor.