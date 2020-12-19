Kocaeli’nde suç oranlarında yüzde 49,2’lik düşüş

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşımda Kocaeli'nde meydana gelen 10 ayrı suçta, bir önceki yılın ilk 11 ayına göre yüzde 49,2'lik bir düşüş sağlandığını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Paylaşımında " Geçen yıla göre mal varlığına karşı işlenen 10 önemli suçta yüzde 49.2 oranında azalma sağlandı. Her şartta, her koşulda Kocaeli'mizin huzur ve güvenliği için çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

SUÇLAR VE DÜŞÜŞ ORANLARI

Koceli İl Emniyet Müdürü Veysaş Tipioğlu'nun paylaşımda bir önceki yıla göre düşüs sağlayan suçlar ve düşüş oranı ise şu şekilde oldu. Kapkaçta yüzde 76, Yankesicilik de yüzde 74.3, otodan hırsızlıkta yüzde 65.1, Oto hırsızlığında yüzde 59.5,Evden Hırsızlıkta yüzde 50.5, Açıktan hırsızlıkta yüzde 49.9, motosiklet hırsızlığında yüzde 47.4, iş yerinden ve kurumdan hırsızlıkta yüzde 33.1, yağmada yüzde 22.6 ve Bisiklet hırsızlığında yüzde 14.8 düşüş oldu