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Kore Gazileri'ne Bakanlık aracılığıyla atkı

Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından, kış ayının gelmesi vesilesiyle ülkemizde yaşayan Kore Gazilerimize dağıtılmak üzere Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Proje kapsamında iline gönderilen atkılar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Kore Gazilerine atkılar ile eş  zamanlı olarak dağıtılmak üzere gönderilen fincan takımları ile birlikte gazilere ulaştırıldı.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Giriş Tarihi: 19.12.2020 15:02 ABONE OL
Kore Gazileri'ne Bakanlık aracılığıyla atkı

Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından, kış ayının gelmesi vesilesiyle ülkemizde yaşayan Kore Gazilerimize dağıtılmak üzere Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Proje kapsamında Zonguldak iline gönderilen atkılar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Kore Gazilerine atkılar ile eş zamanlı olarak dağıtılmak üzere gönderilen fincan takımları ile birlikte gazilere ulaştırıldı.

Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Bakanlık tarafından gönderilen hediyeler İlimizde yaşayan Kore Gazilerimiz, Abdullah Bostancı, Hasan Yılmaz, Hüseyin Bayraktasma, Turhan İnan ve Ahmet Kahya'ya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veli Köktürk, İl Müdür yardımcısı Gülizar Yılmaz, Şehit Gazi Şube Müdürü Evren Erkadam, Kdz, Ereğli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Deniz Peker ve şube personeli Burcu Turmuş tarafından ikamet adreslerinde koronavirüs tedbirlerine riayet edilerek takdim edildi.

Ziyarette, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl müdürü Veli Köktürk, hediye takdimi sırasında Gazilerimize Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un ve Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın selamları iletildi.

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Kore Gazileri'ne Bakanlık aracılığıyla atkı
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