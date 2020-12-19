Körfez’de harika canlılar! Şimdiye kadar görülmeyen 2 farklı tür!

Kocaeli İzmit Körfezi'nde, 17 yıl önce başlatılan temizlik çalışmaları artık meyvelerini veriyor. Yapılan arıtma tesisleri ve sıkı denetimler sayesinde, İzmit Körfez'i önce kötü kokusu ve görüntüsünden arındırıldı. Şimdi ise Vatoz, Kalkan, Levrek ve daha birçok balık türü ile deniz canlısına ev sahipliği yapıyor. İzmit Körfez'inde artan canlı türüne eklenen 2 yeni deniz anası da 1 ay ara ile Darıca İlçesinde oturan ve bir bankada çalışan Hakan Küçük tarafından görüntülendi.

SALPA MAXİMA

Darıca İlçesinde oturan ve bir bankada çalışan Hakan Küçük, 6 yıldır hobi olarak dalış yaptığını ifade ederek, " 6 yıldan bu yana sürekli olarak yaz veya kış demeden dalış yaparım. Bu süreçte Körfez her geçen gün daha da temizlendi. Bunu denizin üstü kadar altını da bilen biri olarak söylüyorum. Yaklaşık 1 ay önce yine hobi amaçlı olarak, balık avlamak için tüpsüz dalış yaptım. Darıca Balyanoz Koyunda daldım. Orada daha önce görmediğim 2 metre uzunluğunda bir canlı gördüm. Şaşırdım bir süre kayıt aldım sonra yaptığım araştırmalarda bu canlının kimi yerlerde balık, kim yerlerde denizanası olarak nitelendirilen Salpa Maxima olduğun öğrendim. Daha önce bu bölgede görülmemiş oldukça değişik bir canlıydı. Bunu kendi youtube kanalım Bilginç Tv'de paylaştım. Büyük beğeni topladı" dedi.

AKDENİZ VEYA ADRİYATİK DENİZİNDE GÖRÜLÜYOR

Önceki gün yaptığı dalış sırasında ise İzmit Körfezinde görülmeyen bir deniz anası türüne ratladığını anlatan Hakan Küçük, " Bu defa dalış yaptığımda yine bu sularda görülmeyen bir tür olan Akdeniz Jölesi veya kızarmış yumurta denizanası olarak da bilinen Filum Cnidaria isimli denizanası türünü gördüm. Bu tür daha çok Akdeniz, Ege ve Adriyatik Denizinde yaygın olarak görülüyormuş. Benim gördüğüm ve görüntülediğim 40 cm büyüklünde harika bir türdü. Bütün bunlar Körfez'in temizlendiğinin göstergesidir. Normalde Akdeniz'de veya Adriyatik Denizinde görünen deniz canlılarını burada görmek harika bir şey. Denizimizi temizleyip bize kazandırdıkları için öncelikle eski Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile şu anki başkanımız Tahir Büyükakın'a da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ben inanıyorum denizimizde daha pek çok canlı türüne rastlayacağız" şeklinde konuştu.