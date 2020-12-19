Koronavirüsten ölen sağlık şehidinin adı o sokakta yaşayacak

Görev yaptığı esnada Koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybeden Kütahyalı sağlık şehidi Hemşire Hasan Baştuğ'un ismi, görev yaptığı hastanenin bulunduğu sokakta yaşayacak.



Belediye Başkanı Prof.Dr. Alim Işık; "Görevini fedakarca yerine getirdiği esnada yakalandığı Koronavirüse yenik düşen hemşire Hasan Baştuğ'a vefa borcumuzu ödemek gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle görevi esnasında kaybettiğimiz Hasan Baştuğ'un adı 100. Yıl Mahallesinde 2. Poyraz Sokağın ismi "Hemşire Hasan Baştuğ Sokak" olacak." dedi.





Mahalle ziyaretleri kapsamında 100. Yıl Mahallesine giden Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık Mahalle Muhtarı İsmail Cengiz Çapat ve mahalle sakinlerinin taleplerini aldı. Başkan Işık Mahalle Muhtarı Çapat ve mahalle sakinlerine verdiği bilgide, geçtiğimiz günlerde korona virüse yenik düşerek vefat eden sağlık şehidi hemşerimiz Hasan Baştuğ'un adının, mahalledeki görev yaptığı hastanenin bulunduğu sokakta yaşatılacağını söyledi.

2. Poyraz Sokağın isminin Hemşire Hasan Baştuğ Sokak olarak değiştirilmesi talebini ilgili komisyona sunduklarını dile getiren Başkan Işık, "2. Poyraz Sokağın ismi korona virüsten hayatını kaybeden değerli hemşerimiz merhum Hasan Baştuğ ismi ile değiştirilmesini uygun gördük. Mecliste alacağımız karardan sonra sokağımıza sağlık şehidimizin adını taşıyan tabela yerine takılacak" dedi.