Koronayı yendi, kalbine yenildi! Özkan İnci'ye veda

KütahyaTarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Özkan İnci, Koronavirüsten kutuldu, 20 gün sonra kalp krizine yenik düştü.



51 yaşındaki evli 2 çocuk babası Bölge Müdürü İnci, KSBÜ Evliya çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koronavirüs tedavisi gördükten sonra iyileşerek taburcu oldu.Görevine dönerek çalışmaya başlayan Bölge Müdürü Özkan İnci İyiliştiğine sevinirken, "ecelden kaçılmıyor" ata sözüne benzer bir son yaşadı. Dün akşam saatlerinde kalp krizi geçiren , İnci; bu defa kalp krizine yenik düşerek hayatını kaybetti.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda: " Kıymetli çalışma arkadaşımız Kütanhya Tarım Krdei Bölge Müdürü ve Tarım Krde Yem Fabrikaları Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Özkan İnci'nin Ailesine,yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum"dedi.



Kütahya Valisi Ali Çelik de yayımladığı mesajla üzüntülerini ifade etti. Vali Çelik şunları söyledi: " değerli çalışma arkadaşımız Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Özkan İnci'inin kaybından dolayı,Ailesine,yakınlarına Bölge personeline sabırlar ve başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin"



Tarım Kredi Yem Fabrikaları Genel Müdürü Hasan Fehmi Kinay'da " kıymetli ve çalışkan Bölge Müdürümüz,aynı zamanda Tarım Krdei Yem Yönetim Kurulu Üyes Özkan İnci'yi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.Ailesine yakınlarına ve tüm Camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum mekanı Cennet olsun"dedi.