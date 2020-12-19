Koronayı yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Koronavirüs'e yakalanan ve görev yaptığı hastanede tedavi gören Doç.Dr. Orhan Fındık, sağlığına kavuşarak, meslektaşları ve mesai arkadaşlarının alkışları ile taburcu edildi.

Kocaeli Derince İlçesinde hizmet veren, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kalp Damar Cerrahisi bölümünde görev yapan Doç. Dr. Orhan Fındık, bir süre önce rahatsızlandı.

Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Fındık, evde karantinaya alındı. Ancak durumu ağırlaşınca tedavisi için kendi görev yaptığı hastaneye yatırıldı. Hastanede gördüğü tedavi sonucu koronavirüs'ü yenerek sağlığına kavuşan Fındık, meslektaşları ve birlikte yaptığı diğer sağlık çalışanları tarafından alkışlar ile taburcu edildi. Fındık'ın sağlığına kavuşarak taburcu olması ile hastane çalışanları moral buldu. Taburcu olan Orhan Fındık'ın bir süre evde dinlendikten sonra tekrar görevinin başına döneceği öğrenildi.