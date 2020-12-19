Kozmetikten gıdaya her alanda kullanılan defne topluyorlar

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde köylüler, 4-5 km uzaklıktaki sarp kayalıklardan oluşan ormanlık alanda Kozmetikten gıdaya kadar birçok sektörde kullanılan, ve ekonomik değerinin de fazla olması nedeniyle kimileri tarafından 'define' olarak da adlandırılan defneyi toplayan köylüler, günlük 500 liraya kadar kazanç sağlayabiliyorlar.



Temmuz ayında başlayan hasatın devam ettiğini söyleyen. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, Andırın yöresinin Defne üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.



Yapraklarının kesilmesi kadar yetiştiği sarp kayalık bölgelerden indirilmesi oldukça meşakkatli olan Defne hasadının ilçeye yılık katkısının 2 milyona kadar ulaştığı ifade ediliyor.



Andırın'ın defnenin ana yurtlarından biri olduğunu söyleyen Bölge Müdürü Koç "Andırın'da bu yıl 400- 500 ton civarında defne üretimi gerçekleştirildi. Defne vatandaşımıza da büyük katkı sağladı, defne toplayanların günlük 500 liraya kadar yevmiyeleri oluyor. Bizim hedefimiz, 1- 2 sene içerisinde buradaki üretimi 2 katına çıkarmak' 'dedi.