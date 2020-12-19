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Alfabesi - Arapça Kuran Alfabe Harfleri Yazılışı - Eli Be Te Se Okunuşu

İslam dininin kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim’in yazıldığı dil Arapça’dır. , Arap dilinin seslerini ve yazı sistemini gösteren harfler dizisine verilen isimdir. Kur’an öğrenmenin yolu da ilk olarak 28 harften oluşan öğrenmekten geçmektedir. Elif be te se ile başlayan ve elifba adı verilen Kur’an alfabesi yazılışına ulaşmak için doğru yerdesiniz. yazılışı ve okunuşu ile Arapça alfabesi öğrenebilirsiniz. İşte Arapça alfabesinin yazılışları ve okunuşları

Giriş Tarihi: 19.12.2020 20:46 Son Güncelleme: 19.12.2020 20:48 ABONE OL
Kuran Elifbası Alfabesi - Arapça Kuran Alfabe Harfleri Yazılışı - Eli Be Te Se Okunuşu

Arapça alfabesi 28 harften oluşmuştur. Arapça öğrenmek ya da İslam dinini kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'i okuyabilmek için ilk yol Arapça alfabeden geçer. Kur'an Elifbası olarak adlandırılan ve elif, be, te, se ile başlayan Arapça alfabesinin yazılışı ve okunuşu için doğru yerdesiniz. 28 harften oluşan Kuran alfabesi harfleri yazılışları ve okunuşlarını bu başlık altından öğrenebilir ve ezberleyebilirsiniz.

KURAN ALFABESİ (ELİFBA) OKUNUŞU VE YAZILIŞI

Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin ilk yolu aşağıda yer alan alfabeden geçer. Kur'an Elifbası Arap dilinin seslerini ve yazı sistemini gösteren harfler dizisidir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden online olarak bu alfabeyi görüntüleyebilirsiniz. Arapça alfabenin hem yazılıı hem de sesli okunuşuna aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İsim

Yalın Sonda Ortada Başta
ا‎ ﺍ‎ ﺎ‎ elif
ب‎ ﺏ‎ ﺐ‎ ﺒ‎ ﺑ‎ be
ت‎ ﺕ‎ ﺖ‎ ﺘ‎ ﺗ‎ te
ث‎ ﺙ‎ ﺚ‎ ﺜ‎ ﺛ‎ s̠e
ج‎ ﺝ‎ ﺞ‎ ﺠ‎ ﺟ‎ cīm
ح‎ ﺡ‎ ﺢ‎ ﺤ‎ ﺣ‎ ḥā
خ‎ ﺥ‎ ﺦ‎ ﺨ‎ ﺧ‎ ḫa
د‎ ﺩ‎ ﺪ‎ dāl
ذ‎ ﺫ‎ ﺬ‎ z̠el
ر‎ ﺭ‎ ﺮ‎ ra
ز‎ ﺯ‎ ﺰ‎ ze
س‎ ﺱ‎ ﺲ‎ ﺴ‎ ﺳ‎ sīn
ﺵ‎ ﺶ‎ ﺶ‎ ﺸ‎ ﺷ‎ şīn
ص‎ ﺹ‎ ﺺ‎ ﺼ‎ ﺻ‎ ṣād
ض‎ ﺽ‎ ﺾ‎ ﻀ‎ ﺿ‎ ḍād
ط‎ ﻁ‎ ﻂ‎ ﻄ‎ ﻃ‎ ṭā (tı)
ظ‎ ﻅ‎ ﻆ‎ ﻈ‎ ﻇ‎ ẓa (zı)
ﻉ‎ ﻉ‎ ﻊ‎ ﻌ‎ ﻋ‎ ayn
ﻍ‎ ﻍ‎ ﻎ‎ ﻐ‎ ﻏ‎ gayn
ف‎ ﻑ‎ ﻒ‎ ﻔ‎ ﻓ‎ fe
ق‎ ﻕ‎ ﻖ‎ ﻘ‎ ﻗ‎ kāf
ك‎ ﻙ‎ ﻚ‎ ﻜ‎ ﻛ‎ kef

Elifba öğrenmek için tıklayınız...

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Kuran Elifbası Alfabesi - Arapça Kuran Alfabe Harfleri Yazılışı - Eli Be Te Se Okunuşu
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