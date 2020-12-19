Kuran Elifbası Alfabesi - Arapça Kuran Alfabe Harfleri Yazılışı - Eli Be Te Se Okunuşu

Arapça alfabesi 28 harften oluşmuştur. Arapça öğrenmek ya da İslam dinini kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'i okuyabilmek için ilk yol Arapça alfabeden geçer. Kur'an Elifbası olarak adlandırılan ve elif, be, te, se ile başlayan Arapça alfabesinin yazılışı ve okunuşu için doğru yerdesiniz. 28 harften oluşan Kuran alfabesi harfleri yazılışları ve okunuşlarını bu başlık altından öğrenebilir ve ezberleyebilirsiniz.

KURAN ALFABESİ (ELİFBA) OKUNUŞU VE YAZILIŞI

Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin ilk yolu aşağıda yer alan alfabeden geçer. Kur'an Elifbası Arap dilinin seslerini ve yazı sistemini gösteren harfler dizisidir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden online olarak bu alfabeyi görüntüleyebilirsiniz. Arapça alfabenin hem yazılıı hem de sesli okunuşuna aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İsim Yalın Sonda Ortada Başta ا‎ ﺍ‎ ﺎ‎ — elif ب‎ ﺏ‎ ﺐ‎ ﺒ‎ ﺑ‎ be ت‎ ﺕ‎ ﺖ‎ ﺘ‎ ﺗ‎ te ث‎ ﺙ‎ ﺚ‎ ﺜ‎ ﺛ‎ s̠e ج‎ ﺝ‎ ﺞ‎ ﺠ‎ ﺟ‎ cīm ح‎ ﺡ‎ ﺢ‎ ﺤ‎ ﺣ‎ ḥā خ‎ ﺥ‎ ﺦ‎ ﺨ‎ ﺧ‎ ḫa د‎ ﺩ‎ ﺪ‎ — dāl ذ‎ ﺫ‎ ﺬ‎ — z̠el ر‎ ﺭ‎ ﺮ‎ — ra ز‎ ﺯ‎ ﺰ‎ — ze س‎ ﺱ‎ ﺲ‎ ﺴ‎ ﺳ‎ sīn ﺵ‎ ﺶ‎ ﺶ‎ ﺸ‎ ﺷ‎ şīn ص‎ ﺹ‎ ﺺ‎ ﺼ‎ ﺻ‎ ṣād ض‎ ﺽ‎ ﺾ‎ ﻀ‎ ﺿ‎ ḍād ط‎ ﻁ‎ ﻂ‎ ﻄ‎ ﻃ‎ ṭā (tı) ظ‎ ﻅ‎ ﻆ‎ ﻈ‎ ﻇ‎ ẓa (zı) ﻉ‎ ﻉ‎ ﻊ‎ ﻌ‎ ﻋ‎ ayn ﻍ‎ ﻍ‎ ﻎ‎ ﻐ‎ ﻏ‎ gayn ف‎ ﻑ‎ ﻒ‎ ﻔ‎ ﻓ‎ fe ق‎ ﻕ‎ ﻖ‎ ﻘ‎ ﻗ‎ kāf ك‎ ﻙ‎ ﻚ‎ ﻜ‎ ﻛ‎ kef

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