Maske, mesafe, hijyen ve Munzur!

Tunceli'nin Ovacık İlçesi'nde yaşayan Hasan Akkuş (66) isimli vatandaş, maske, mesafe ve hijyenin yanı sıra buz gibi Munzur Çayı'nda yüzmenin koronavirüse karşı koruma sağladığını söylüyor. Akkuş, Kış mevsimine aldırış etmeden fırsat buldukça Munzur Çayı'nın soğuk sularında yüzüyor.

Hasan Akkuş, Avrupa'nın birçok ülkesinde yaşadıktan sonra yaklaşık bir yıl önce memleketi olan Tunceli'nin Ovacık İlçesi Yeşilyazı Köyü'ne yerleşti.

Burada zamanının bir bölümünü doğayla baş başa kalarak geçiren Akkuş, "Covit-19 salgınından korunmak için sığındığımız memleketimiz hem daha güvenli olması nedeniyle bizleri koruyor hem de Kış mevsiminin güzelliklerini sunuyor. Ben, inanıyorum ki Koranavirüs'ten uzak kalmak için Munzur'un soğuk sularında yüzmek, maske, mesafe ve temizlikten sonraki en iyi anti korana tedbiridir. Çünkü soğuk Munzur suyu ile şoklanan vücut, direngenliği ile koranavirüse geçit vermiyor" dedi.