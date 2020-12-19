Mehmet Topuz dolandırıldı

Eski Fenerbahçeli Futbolcu Mehmet Topuz, İstanbul'daki evini satması için vekalet verdiği arkadaşı Rıdvan A., ile kuzeni tarafından 2 milyon 350 bin lira dolandırıldığını iddia etti. Eski futbolcu Mehmet Topuz, İstanbul'da bulunan evinin satılması için vekalet verdiği 8 yıllık arkadaşı Rıdvan A.'nın Kayseri'ye gelerek kendisinden vekalet aldığını belirtti. Topuz; "Rıdvan evi 17 Aralık'ta satmış. Ama bana haber vermedi. Sattığı kişiyle birlikte parayı benim hesabıma yatırmak üzere araçla bankaya gidiyorlar. Evi satın alan adam iner inmez Rıdvan ve kuzeni Oğuzhan A, paralarla kaçıyorlar. Bankada alınacak parayı Rıdvan A. tapuda almış" diye konuştu. Melikgazi ilçesindeki Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi'ne giderek Rıdvan A. ve kuzeni Oğuzhan A. hakkında şikayetçi olduğunu belirten Topuz "Bu kişiler beni, güvenimi kötüye kullanarak dolandırdı. Her ikisinden de şikayetçiyim" diye konuştu.